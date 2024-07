شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تتسلم شهادة الآيزو العالمية في تطبيق معايير أمن المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، شهادة الآيزو "ISO 27001:2022" لتطبيقها معايير دقيقة وشاملة في حماية البيانات وضمان أمن المعلومات في الشبكة السعودية الخاصة للتكامل الحكومي "SPINE"، التي تعد إحدى منتجات سدايا التي تهدف إلى ربط أكثر من 300 جهة حكومية لتبادل البيانات والخدمات و توحيد آليه الربط لتقليل التكاليف المالية.واستلم الشهادة مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، بحضور عدد من المسؤولين في سدايا والفريق الوطني الذي عمل على تحقيق الإنجاز. وتمكنت "سدايا" من الحصول على الشهادة العالمية بعد تطبيقها أفضل الممارسات والمعايير في عدة جوانب شملت: إدارة المخاطر، حماية البيانات، الحفاظ على سرية المعلومات، وضمان استمرارية الأعمال في مجال الشبكات والاتصالات وتبادل البيانات والخدمات.وتعد شهادة الآيزو "ISO 27001:2022" معياراً دولياً يحدد متطلبات إنشاء وتنفيذ وتحسين معالجة التحديات الأمنية في التكنولوجيا الحديثة، مثل: حماية البيانات، التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية الأعمال.وتسهم مثل هذه الشهادات في رفع مستوى جودة إدارة أمن المعلومات، وتعزز الثقة في قدرة "سدايا" على حماية المعلومات الحساسة وإدارة المخاطر، كما يدعم الحصول على الشهادة التوجه العالمي نحو تبني أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات.وتنضم الشهادة إلى سلسلة من الشهادات العالمية التي حصلت عليها "سدايا" في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ما يعكس التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في جميع مجالات، ويعزز ذلك مكانتها كشريك موثوق به يلتزم بأعلى معايير الجودة في أمن المعلومات.