شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمارك دبى تطلق منصة Blockchain لتقليل الأعمال الورقية ومشاركة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جمارك دبي منصة Blockchain جديدة لتحسين العمليات التجارية، والتي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها سوق مؤيدة للتكنولوجيا، في محاولة للتعامل مع بعض العوائق التي تعيق قطاع ريادة الأعمال في دبي، وتستكشف دائرة الجمارك استخدام تقنية البلوكشين لزيادة الشفافية وتسهيل عملية مشاركة البيانات بطريقة مقاومة للتلاعب، وهي توصف بأنها تقدم خططًا اقتصادية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى مبادرات لوجستية تعتمد على التكنولوجيا، وفقاً لموقع phonearena.

وصف سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، منصة blockchain القادمة بأنها "قفزة نوعية" في تحسين الأعمال والعمليات التجارية في دبي.

وقال سليم في بيان: "نعتقد أن تبني التقنيات الحديثة مثل تقنية Blockchain سيساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية"، حيث تتطلع دبي إلى الاستفادة من إمكانات blockchain الأخرى مثل تتبع البضائع في الوقت الفعلي والحد من حالات الاحتيال والتزوير.

ما هو blockchain ؟

هى عبارة عن سلسلة طويلة من البيانات المشفرة والموزعة على الملايين من أجهزة الكمبيوتر والأشخاص حول العالم، والتى تسمح لأطراف كثيرة بإدخال المعلومات والتأكد منها، حيث يملك كل جهاز كمبيوتر أو جهة فى هذه السلسلة نفس المعلومات، وفي حالة تعطل جزء منها تم اختراقه لا يؤثر على باقى السلسلة، وهو ما يجعله سجل علني مشفر وآمن، وسلسلة قوية من الثقة.

فوائد blockchain

لعل أبرز فوائد تقنية البلوك تشين تظهر في الحفاظ على الخصوصية، فهي توفر إمكانية إجراء المعاملات سواء التجارية أو غيرها دون الحاجة إلى تبادل معلومات شخصية، فتقنية blockchain وسلسلة الثقة تمنحان الشركة الثقة بأن المبرمج مؤهل وعمله ممتاز دون أن يحتاج إلى طرف مركزي لإثبات ذلك ودون أن يقدم معلومات أو تفاصيل شخصية.