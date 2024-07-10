شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا: باحثون يبتكرون طريقة جديدة لتدوير البلاستيك دون تكوين مواد سامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون في جامعة (فياتكا) الروسية ، طريقة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية الطبية دون تكوين مواد سامة، جوهرها حرق البلاستيك في مجال كهربائي.

وذكر موقع (روسيا اليوم) " يمكن أن تكون طريقة حرق البلاستيك في مجال كهربائي فعالة، لأنها تضمن الأكسدة الكاملة للقاعدة الهيدروكربونية للمادة بالأكسجين الجوي ، ويمكن للتكنولوجيا المقترحة أن تصبح الأساس لمحطات حرق النفايات الجديدة الموفرة للطاقة".



يذكر أن طريقة التخلص من النفايات في العالم تصنف على أساس مصدرها وحجمها ومكونها الأساسي، لذلك فإن اختيار طريقة صحيحة في التخلص من النفايات أمر له أهمية كبيرة لعدة أسباب أولها: من الضروري ضمان التخلص من النفايات بالكامل ، وثانيا: يجب ضمان عدم خطورة نواتجها النهائية لأن عدم التخلص من فئات معينة من النفايات يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية خطيرة، لأنه أثناء تخزينها يمكن أن تتسرب منها مواد سامة إلى التربة والهواء والكائنات الحية.



ويعتبر البلاستيك من أصعب أنواع النفايات، لذلك اعتمادا على نوع البلاستيك تستخدم طرق فيزيائية وكيميائية وحرارية مختلفة للتأثير على سلسلة البوليمر والحصول على مواد ذات كتلة أقل.



ووفقا للباحثين، تعتبر النفايات الطبية البلاستيكية فئة خاصة من النفايات، والطريقة الأفضل للتخلص منها هي حرقها، مع اتخاذ إجراءات إضافية لكي تحترق بصورة كاملة، لأن عدم احتراقها بالكامل يسبب انبعاث أول أكسيد الكربون والفورمالديهيد والفينولات والديوكسينات المسرطنة، لذلك يبحث الخبراء عن طرق لحرقها بصورة كاملة دون هذه النواتج الثانوية، أي حرقها إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وماء.



ويقترح علماء جامعة فياتكا حرق منتجات البوليمر الطبية في مجال كهروستاتيكي، وقد أظهرت التجارب التي أجروها أنها تقلل من انبعاث أول أكسيد الكربون بنسبة 20- 30 بالمئة بالإضافة إلى زيادة معدل احتراق النفايات.