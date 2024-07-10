شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون طريقة لزيادة دقة تصنيع محركات الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام علماء روس من جامعة "أومسك" التقنية الحكومية الروسية، بتطوير طريقة تسمح بزيادة دقة تصنيع أجزاء محركات الطائرات من سبائك التيتانيوم والألمنيوم.

وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية أن العلماء يكافحون باستمرار لتقليل وزن الأجزاء فى الطائرة، لذا من الممكن جعل جدران الطائرة أرق، ولكن هذا يؤدى إلى انخفاض فى صلابتها وتزييفها وفقدان الشكل المطلوب.

من ناحية أخرى، من الممكن تقليل وزن قطع الطائرة مثل الأقراص والأجنحة والشفرات والحلقات وغيرها باستخدام مواد خفيفة الوزن لكنها قوية، مثل سبائك التيتانيوم والألومنيوم، ولكن يتم رفض جزء كبير من هذه القطع بسبب صلابتها المنخفضة والتعقيد العالى لمواد المعالجة، وبسبب هذا، كان لا بد من تقليل سرعة المعالجة، ما أدى إلى زيادة وقت الإنتاج.

وكشف علماء الجامعة عن طريقة لتقليل عدد أجزاء الطائرة المعيبة دون تقليل الإنتاجية لمعالجتها بشكل أسرع دون التضحية بالجودة. كان من الضرورى مراعاة جميع العوامل التى تؤثر على دقة المعالجة، مثل متانة القطع وقوى التثبيت والضغوط المتبقية فى المادة.

وصرح جريجورى نيستيرينكو، الأستاذ المشارك من قسم "الهيدروميكانيك وآلات النقل" فى جامعة أومسك: "بناءً على هذه المعلومات، أنشأنا نموذجًا رياضيًا يسمح لنا بحساب ظروف المعالجة المثلى لكل جزء، وتقليل عدد الأجزاء المعيبة وزيادة الإنتاجية، وفى النهاية، سيساعد التطوير فى جعل السفر الجوي أكثر سهولة وأمانًا".

وأشار نيستيرينكو إلى أن الدراسات التجريبية باستخدام عينات خاصة أظهرت أنه يمكن استخدام منهجية التنبؤ بالأخطاء فى مرحلة الإعداد التكنولوجى للإنتاج ولم يتجاوز التناقض بين قيم الخطأ المحسوبة والقيم التى تم الحصول عليها خلال الدراسات التجريبية 10%.