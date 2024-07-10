تكنولوجيا: ‏Nothing تُصدر وثائق تشير إلى السماح بطباعة الأغطية الخلفية بشكل ثلاثي الابعاد لهاتف CMF Phone 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق هاتف CMF Phone 1 من شركة Nothing بالأمس، وهو مزود بظهر قابل للإزالة.

وتقدم العلامة التجارية بعض الأغطية الخلفية القابلة للتبديل، ولكن ماذا لو كان بإمكانك إنشاء أغطية خاصة بك؟

حسنًا، يبدو انه يمكنك ذلك. فقد أصدرت Nothing بعض الوثائق التي تسمح لك بطباعة الأغطية الخلفية الخاصة بك بشكل ثلاثي الأبعاد لهاتف CMF Phone 1.

وقد قام بعض الأشخاص بتجربة ذلك بالفعل، وتم تحقيق نتائج جيدة لأول مرة. وقام فريق Nothing أيضًا بتفصيل البراغي التي يستخدمها لتثبيت الغطاء الخلفي في مكانه، لذلك إذا كنت ترغب في صنع أشياء ثلاثية الأبعاد، فهذا هو وقت التألق.

تطلب الشركة من أعضاء منتدياتها مشاركة إبداعاتهم، حيث قد ينتهي الأمر بالفريق إلى اختيار عدد قليل منها وإنتاجها بكميات كبيرة.

بدأ كل هذا بمنشور على منصة X، حيث اقترح أحد الأشخاص حافظة حامل بطاقة تداول لهاتف CMF Phone 1. وقد تدخل المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة Carl Pei، وبعد ساعات قليلة فقط، تم نشر الوثائق للعامة.

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