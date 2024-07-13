تكنولوجيا: تسريب يُظهر جوانب لامعة وظهرًا غير لامع بهاتف Pixel 9 Pro XL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمت مشاركة مقطعي فيديو بواسطة “Pixophone” على منصة TikTok، حيث تم الكشف عن تصميم Pixel 9 Pro XL.

وعلى ما يبدو، فإن هذه أجهزة ما قبل الإصدار كما يتضح من النقوش الموجودة على اللوحة الخلفية التي تستخدمها جوجل لتحديد وحدات النموذج الأولي، على الرغم من أن هذا يعد جهازًا نهائيًا نظرًا لوجود شعار “G”.

وقد تم إرفاق ملصق/ملصق لتغطية النموذج. ويأتي هاتف 9 Pro XL بلمسة نهائية غير لامعة أقل عرضة لبصمات الأصابع. ومع ذلك، فإن الحواف الجانبية تبدو لامعة. وعلى هذا النحو، يتمتع هاتف Pixel 9 Pro XL بمحيط لامع إلى حد ما.

من غير الواضح ما إذا كان هذا مجرد تصميم على وحدات النموذج الأولي نظرًا لظهور الحكة على الظهر، أو ما إذا كان هذا هو المظهر الدولي النهائي.

ومن الواضح أن هناك اختلافًا في الحجم بين الشاشة (المتوقعة) مقاس 6.24 بوصة في هاتف Pixel 9 وشاشة 9 Pro XL مقاس 6.73 بوصة، ولكنه ليس جذريًا للغاية.

ويقارن مقطع فيديو ثانٍ بين هاتف Pixel 9 Pro XL وجهاز Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يحتوي على شاشة مقاس 6.8 بوصة. توفر اللقطات نظرة جيدة على مدى سمك شريط الكاميرا.

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