شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تجربه.. خطوات تحمل وتثبيت النسخة التجريبية من iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل iOS 18 من أبل متاح، وذلك قبل وصول البرنامج رسميًا في خريف هذا العام، وفيما يلى إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول إعداد الإصدار التجريبي من iOS 18 (جنبًا إلى جنب مع iPadOS 18 وwatchOS 11).

أولاً، تذكر أنه، كما يوحي اسمه "التجريبي"، فهو برنامج ما قبل الإصدار ومن المرجح أن يكشف عن نفسه على هذا النحو بطرق تحبطك وتزعجك، قد تكون بعض تطبيقات الطرف الثالث معطلة (التطبيقات المصرفية على وجه الخصوص)، وقد تكون الكثير من ميزات أبل غير متسقة أو بها أخطاء حتى تقوم الشركة بتسوية مكامن الخلل في التحديثات المستقبلية.

لا نوصي بتثبيته على أي جهاز تستخدمه كجهازك الرئيسي، أو على الأقل ليس إذا لم تكن على استعداد لقبول بعض المخاطر والتنازلات.

الأجهزة المدعومة بنظام iOS 18

ستحتاج إلى جهاز iPhone حديث لتجربة الإصدار التجريبي العام. بالنسبة لنظام التشغيل iOS 18، فهذا يعني النماذج التالية:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation or later)

إذا كنت تمتلك أي شيء قبل ذلك، فلن يحالفك الحظ. ولكن بالنظر إلى أن برنامج هذا العام يغطي نماذج تعود إلى عام 2018، فستحتاج إلى هاتف قديم جدًا حتى لا يكون لديك هذا الخيار.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 18:

أصبح تثبيت النسخة التجريبية أسهل بكثير مما كان عليه من قبل، أولاً، إذا لم تقم بتثبيت الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS من قبل، فستحتاج إلى زيارة موقع برنامج Apple Beta Software وتسجيل حساب أبل الخاص بك.

بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك. اختر خيار "الإصدار التجريبي العام من iOS 18"، بعد ذلك، ارجع إلى شاشة تحديث البرنامج، وسيظهر لك خيار تثبيت البرنامج التجريبي.