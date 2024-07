تكنولوجيا: Nothing تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Phone (2a) Plus في 31 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Nothing حدث في 31 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن هاتفها المتوسط Phone (2a) Plus.

تقدم Nothing إصدارها القادم من الهواتف المتوسطة بعلامة “Nothing Phone (2a) Plus” التجارية، والذي يأتي بترقية لإصدار الشركة الحالي Nothing Phone (2a).

ولقد شاركت Nothing إعلان تشويقي لإصدارها المرتقب من الهواتف المتوسطة، والذي يكشف عن لمحة بسيطة من تصميم الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيتوفر في الأسواق العالمية، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Nothing Phone (2a) Plus سيأتي بميزة الشحن اللاسلكي.

يذكر أن Nothing قدمت هاتف Nothing Phone (2a) في شهر مارس الماضي، ومن ثم أطلقت الشركة النموذج المميز باللون الأزرق في شهر أبريل، ومن المتوقع أن تقدم الشركة هاتف Nothing Phone (3) في 2025 المقبل.

