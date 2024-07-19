شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن معالجة السبب الرئيس للخلل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم أنها تمكنت من معالجة السبب الرئيس للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة "مايكروسوفت 365 " السحابية.
وأفادت في بيان: أنه تم إصلاح السبب الرئيس للخلل. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك تأثيرات في تشغيل بعض خدمات وتطبيقات "مايكروسوفت 365". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفادت في بيان: أنه تم إصلاح السبب الرئيس للخلل. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك تأثيرات في تشغيل بعض خدمات وتطبيقات "مايكروسوفت 365". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
"لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني".. الحكومة الألمانية تنفي وجود هجوم إلكتروني وراء الأعطال الحاسوبية#مايكروسوفت #الأمن_السيبراني #اليوم #مطارات_العالم #العطل_التقني#CrowdStrike— صحيفة اليوم (@alyaum) July 19, 2024
التفاصيل: https://t.co/XC28oxeu8m pic.twitter.com/RA1Hoc9pDv