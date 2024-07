شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن معالجة السبب الرئيس للخلل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الخلل التقني العالمي

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم أنها تمكنت من معالجة السبب الرئيس للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة "مايكروسوفت 365 " السحابية.وأفادت في بيان: أنه تم إصلاح السبب الرئيس للخلل. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك تأثيرات في تشغيل بعض خدمات وتطبيقات "مايكروسوفت 365". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)الجدير بالذكر أن خللًا عالميًا حدث في المعدات التي تعمل بنظام "ويندوز" في وقت سابق اليوم ، ما أثر على مشغلي اتصالات وبنوك وشركات طيران في جميع أنحاء العالم.