علوم وتكنولوجيا

"مايكروسوفت" تعلن معالجة السبب الرئيس للخلل التقني العالمي

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، اليوم أنها تمكنت من معالجة السبب الرئيس للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة "مايكروسوفت 365 " السحابية.
وأفادت في بيان: أنه تم إصلاح السبب الرئيس للخلل. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك تأثيرات في تشغيل بعض خدمات وتطبيقات "مايكروسوفت 365". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الخلل التقني العالمي

الجدير بالذكر أن خللًا عالميًا حدث في المعدات التي تعمل بنظام "ويندوز" في وقت سابق اليوم ، ما أثر على مشغلي اتصالات وبنوك وشركات طيران في جميع أنحاء العالم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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