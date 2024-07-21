تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول سعر ومواصفات iPhone SE 4 وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير إصدار جديد من سلسلة iPhone SE، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات وسعر iPhone SE 4 وموعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

تتوالى التسريبات حول إصدار ابل القادم iPhone SE 4، ولقد أوضحت التقارير السابقة بعض التفاصيل حول تصميم هذا الإصدار، حيث من المتوقع أن يأتي بتصميم يحاكي iPhone 16، لذا من المتوقع أن يأتي بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

ولقد أشارت التسريبات الجديدة التي نشرت عبر “Ice Universe” أن هاتف iPhone SE 4 سيأتي بكاميرة واحدة في الجهة الخلفية والتي تتميز بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.06 إنش، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالجيل الثالث الذي يتميز بحجم شاشة 4.7 إنش، إلا أن معدل تحديث الشاشة لن يطرأ عليه أي تغيير حيث تدعم معدل تحديث 60Hz.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone SE 4 يضم رقاقة معالج A18 Bionic، أيضاً يأتي الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5.

أيضاً من المتوقع أن تدعم ابل هذا الإصدار بتصميم معدني من الألومنيوم في الإطار، كما تتخلص ابل من زر التشغيل الذي إشتهرت به الإصدارات السابقة من سلسلة iPhone SE.

من جانب أخر تدعم ابل iPhone SE 4 بمنفذ USB C كبديل لمنفذ Lightning، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بسعر 499 و549 دولار.

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