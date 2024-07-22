شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS PlayStation Emulator 'Gamma يتلقى سلسلة من التحديثات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت لعبة Gamma لأول مرة على متجر التطبيقات في شهر مايو، وذلك بفضل التغيير الجديد في سياسة متجر التطبيقات الذي بدأ في السماح بمحاكيات الألعاب، Gamma هو محاكي PlayStation 1 لأجهزة iPhone وiPad، وقد تلقى مؤخرًا عددًا من التحديثات، مما يجعل المحاكي أفضل بكثير، وفقاً لموقع gadgets360.

في التحديث الأخير، أضاف المطور إعدادًا جديدًا للصوت المحسن، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge، كتب المطور أنه تم تحسين الصوت باستخدام "استخدام تأثيرات الصدى والاستيفاء"، في ملاحظات إصدار متجر التطبيقات، كتب المطور أن هذا يعمل على تحسين المؤثرات الصوتية في الألعاب.

يمكن لـ Gamma الآن أيضًا محاكاة محول PlayStation Multitap، مما يسمح لألعاب معينة بدعم ما يصل إلى 4 لاعبين بدلاً من لاعبين فقط.

وفي تحديثات أخرى خلال الشهر الماضي، أضافت Gamma دعمًا لتبديل الأقراص، مما يسمح للاعبين بالتبديل بسهولة بين الأقراص في الألعاب ذات الأجزاء المتعددة، دون الحاجة إلى العودة إلى القائمة الرئيسية، ويدعم المحاكي الآن عمليات الغش، مما يسمح لك بتعديل لعبتك أو تخطيها كما يحلو لك، بالإضافة إلى هذه التغييرات، هناك الآن أشكال جديدة لوحدات التحكم، كما تحتوي مكتبة الألعاب على "غلاف فني جميل" جديد.

يعمل هذا التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة عناوين معينة، مما يمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى المزيد من الألعاب، كما هو الحال دائمًا، لا تتضمن Gamma أي ألعاب – لذا فالأمر متروك للمستخدم للحصول على ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة به.

يتوفر تطبيق Gamma مجانًا على App Store لأجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام التشغيل iOS 15 أو إصدار أحدث، على الرغم من أنه يتضمن إعلانات، ويمكن إزالة الإعلانات من خلال شراء Gamma Pro لمرة واحدة مقابل 4.99 دولار.