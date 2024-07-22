شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار تجريبى من Android 15 يكشف ميزة الأقمار الصناعية للطوارئ فى Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار الإصدار التجريبي الأخير من Android 15، وفي غضون ثلاثة أسابيع ستصبح سلسلة Pixel 9 رسمية، وهذا يعني أن الإصدار الثابت من Android 15 يجب أن يكون على بعد بضعة أسابيع فقط، مع إصدار Android 15 beta 4، تم اكتشاف سلاسل من التعليمات البرمجية تكشف معلومات حول ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ القادمة لهواتف Pixel من جوجل ، تتيح لنا سلسلة معينة معرفة أن الميزة ستسمى Pixel Satellite SOS.

تخبرنا نفس سلسلة التعليمات البرمجية أن الميزة ستكون على الأرجح مجانية لمستخدمي Pixel لمدة عامين، "يتم تضمين خدمة SOS عبر القمر الصناعي مجانًا لمدة عامين"، تشير السلسلة مع الإشارة أيضًا إلى أن رسائل جوجل يجب أن تكون تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي الخاص بك حتى تعمل الميزة، وقد نشير أيضًا إلى أنه في السلسلة الفعلية، الرقم اثنين كما هو الحال في "تم تضمين خدمة SOS عبر القمر الصناعي مجانًا لمدة (سنتين)" بين قوسين مما يعني أن السنتين يمكن أن تكون مجرد عنصر نائب وأن خدمة SOS عبر القمر الصناعي قد تكون مجانية لمدة أطول أو أقصر.

في حالة الطوارئ، توضح سلاسل التعليمات البرمجية أنه سيُطلب منك تقديم معلومات معينة عبر رسالة نصية ستتم مشاركتها مع مقدمي خدمات الأقمار الصناعية ومشغلي 911، وتتضمن هذه المعلومات "اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وموقعك ومعلومات جهازك ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ".

تشير سلسلة أخرى من التعليمات البرمجية إلى "تم تحديث جهاز Pixel الخاص بك لدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية"، نظرًا لأن سلسلة Pixel 9 القادمة ستحتوي على نظام Android 15 مثبتًا مسبقًا، فيبدو أن طرازات Pixel الأقدم ستكون قادرة على استخدام "Satellite SOS" بعد التحديث، إما ذلك أو سيتم توفير ميزة Satellite SOS لمستخدمي Pixel 9 عبر تحديث Pixel Features Drop المستقبلي.

عندما أطلقت شركة أبل لأول مرة خدمة Emergency SOS عبر القمر الصناعي على سلسلة iPhone 14 في عام 2022، وعدت بسنتين مجانيتين من الخدمة، وفي نوفمبر الماضي قامت بتمديد الخدمة المجانية لمدة عام إضافي مع فقدان الخدمة لحالتها المجانية بدءًا من سبتمبر 2025 لأولئك الذين اشتروا هاتف سلسلة iPhone 14 أو iPhone 15 سيعتمد التاريخ الفعلي الذي لم تعد فيه الخدمة مجانية على تاريخ تنشيط جهاز iPhone معين.