تكنولوجيا: Slack يطرح تحديثا جديدا لمستخدمى هواتف أيفون.. اعرف أبرز مميزاته

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Slack - منصة اتصالات الفريق المستندة إلى السحابة - ستجلب ثلاث أدوات جديدة إلى مستخدمي أيفون، حيث تضيف الأدوات الجديدة متابعة وعرض الحالة ووظائف أخرى إلى الشاشة الرئيسية وشاشات القفل لجهاز ايفون، مما يتيح للمستخدمين القفز مباشرة إلى علامات التبويب المختلفة لتطبيق Slack.

ويأتي هذا التطوير بعد شهر من تقديم المنصة لميزات تركز على المطورين وبوابة جديدة وأدوات مؤسسية في مؤتمر مطوري TrailblazerDX.

أدوات Slack على iPhone

في منشور على موقع X (تويتر سابقًا)، قدم Slack ثلاث أدوات ايفون جديدة: Catch Up، وStatus، وSlack Launcher، ووفقًا للشركة، يمكن لهذه الأدوات أن تجعل "يوم العمل أسهل". يمكن وضع أدوات Catch Up and Status الجديدة على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone، يقوم تطبيق Catch Up بنقل المستخدمين مباشرةً إلى علامة التبويب Catch Up على Slack، مما يتيح لهم متابعة القنوات غير المقروءة وأحدث الرسائل المباشرة والإشارات.

وفي الوقت نفسه، تتوفر أداة الحالة في طرق عرض فردية ومتعددة. أثناء النقر على نافذة العرض الفردي يتم فتح نافذة الحالة داخل تطبيق Slack في مساحة العمل المحددة، ويمكن للمستخدمين تغيير حالتهم أو مسحها من الأداة نفسها باستخدام نافذة العرض المتعدد.

بالإضافة إلى أدوات الشاشة الرئيسية، قدم Slack أيضًا Slack Launcher لشاشة قفل iPhone، وفقًا للشركة، فإنه يأخذ المستخدمين مباشرة إلى مساحة العمل الأخيرة الخاصة بهم لمتابعة أحدث المحادثات.

Slack AI متاح عالميًا

في أبريل، طرحت Slack مساعدها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI)، Slack AI، لجميع المستخدمين على مستوى العالم. وهي متاحة كعملية شراء إضافية للمستخدمين الذين لديهم اشتراك مدفوع في النظام الأساسي، يقدم Slack AI ميزات مثل الملخصات والبحث وملخصات المحادثة. باستخدام البحث، يمكن للمستخدمين كتابة سؤال في شريط البحث وسيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتصفح محادثاتهم الشخصية واتصالاتهم التنظيمية للبحث عن الإجابة.

باستخدام ميزة الملخصات، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع مميزة لأي قناة هم جزء منها بنقرة واحدة. تعد هذه الميزات جزءًا من استراتيجية Slack الأوسع لتوفير وقت المستخدمين وتحسين إنتاجيتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.