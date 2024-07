شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: شركة Humble Games قامت بتسريح جميع موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة Humble Games بتسريح جميع موظفيها البالغ عددهم 36 موظفًا ، ونشر موظفون سابقون معلومات عن تسريح العمال على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود ملكية Humble Games إلى مجموعة وسائل الإعلام Ziff Davis، التي تضم IGN وEurogamer وجيم انداسترى ضمن محفظة ألعابها.

وأكدت شركة Humble Games في منشور على موقع LinkedIn حدوث "إعادة هيكلة" في الشركة، لكنها لم تكشف عن عدد الوظائف المفقودة.

كما أكد ممثل العلاقات العامة لشركة Humble Games لـ Engadget أن الشركة لن تغلق أبوابها نتيجة لإعادة الهيكلة اليوم، وأضاف أن المشروعات الجارية والقادمة سيستمر في دعمها ونشرها بواسطة الاستوديو.

وتعد عمليات تسريح العمال في Humble Bundle هي الأحدث في حملة واسعة النطاق في مجال الألعاب، وشهد العام الماضي عددًا مذهلاً من التخفيضات في الاستوديوهات بجميع أحجامها، ومن المؤسف أن هذا الاتجاه استمر حتى عام 2024.

وكتب إيميلي كيفير، المحلل الرئيسي السابق لضمان الجودة في شركة Humble Games، على LinkedIn بعد عمليات تسريح العمال: "صناعة الألعاب متقلبة، وقد غمرها الأشخاص الذين يريدون فقط النمو الهائل على حساب صنع ألعاب رائعة مع فرق رائعة".

وساعد الناشر المستقل في جلب ما يقرب من 50 لعبة فيديو إلى السوق، بما في ذلك ألعاب الفيديو الناجحة مثل Slay the Spire وUnpacking وWandersong وCoral Island، وكان لدى Humble Games أيضًا العديد من الألعاب القادمة المقرر إصدارها، مثل Never Alone 2، وهي خوض ثانٍ في الأساطير والقصص من شعب Iñupiat الأصلي في ألاسكا.

لم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف ، وقال بيان هامبل: "لقد تطلب الأمر الكثير من المداولات والتفكير المتأني، بهدف ضمان الاستقرار والدعم للمطورين لدينا والمشاريع الجارية.