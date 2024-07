تكنولوجيا: شاومي قد تدعم هاتف Redmi Note 14 Pro Plus برقاقة Dimensity 7350

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التوقعات إلى خطط شاومي لكشف النقاب عن Redmi Note 14 Pro Plus خلال الأسابيع المقبلة، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يأتي بمعالج Dimensity 7350.

كانت شركة شاومي قد أطلقت هاتف Redmi Note 13 Pro Plus في شهر سبتمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لكشف النقاب عن جيل جديد من هذه السلسلة.

ولقد أشارت بعض التسريبات الجديدة التي جاءت من الصين، إلى أن هاتف Redmi Note 14 Pro Plus سيأتي برقاقة Dimensity 7350 من MediaTek، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف Nothing Phone (2a) Plus القادم.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Note 14 Pro Plus يأتي بكاميرة خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وهي دقة أقل مقارنة بالإصدار السابق الذي جاء بإعدادات في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويوضح مصدر التسريبات أن هاتف Note 14 Pro Plus يأتي بكاميرة telephoto مخصصة، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ومن المتوقع أن تأتي وحدة الكاميرة بتصميم يحاكي إصدارات Honor الأخيرة.

المصدر