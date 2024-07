تكنولوجيا: صور تشويقية تكشف عن تصميم الكاميرة في Nothing Phone (2a) Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Nothing غداً 31 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2a) Plus، ولقد إستعرضت أحدث الصور التشويقية تصميم الكاميرة المميز لهذا الإصدار، كما كشفت تسريبات مصورة أخرى عن تصميم الهاتف.

أكدت التفاصيل السابقة على أن هاتف Nothing Phone (2a) Plus يأتي برقاقة معالج Dimensity 7350 Pro، وفي إعلان تشويقي أوضحت Nothing مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي أن يأتي هاتف Phone (2a) Plus بثلاثة من الكاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تنقسم بين اثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية وكاميرة أمامية.

ولقد أوضحت الصور التشويقية تصميم وحدة الكاميرة في هذا الإصدار، بينما كشفت صور مسربة أخرى عن تصميم الهاتف بشكل كامل، مع تصميم صندوق التغليف الخاص بهذا الإصدار، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لتفاصيل أكثر حول Nothing Phone (2a) Plus.

