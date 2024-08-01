شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة تكشف عن ألوان iPhone 16 Pro المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

تُظهر صورة جديدة ألوان iPhone 16 Pro، بما في ذلك لون أسود جديد أغمق بشكل ملحوظ من iPhone 15 Pro لهذا العام، وثلاثة من خيارات الألوان هذه: التيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الأسود.



وكان أفاد محلل أبل Ming-Chi Kuo، أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيكونان متاحين بهذه الألوان الأربعة، وهما التيتانيوم الطبيعى، والوردي، والأبيض، والأسود، وقد تم تأكيد هذه التشكيلة من قبل مصادر أخرى متعددة أيضًا، وقدم مصدر على Weibo نظرة أقرب على هذه الألوان في مارس.



ألوان أيفون

وبناءً على هذه الصورة التى نشرها موقع "9to5mac"، سيكون خيار التيتانيوم الأسود لجهاز iPhone 16 Pro أغمق بكثير من iPhone 15 Pro، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصورة تغفل اللون الوردى لجهاز iPhone 16 Pro، وقد يكون هذا لأن أبل لم تنته بعد من تفاصيل هذا البديل.



ويعد الخيار الوردى الجديد متوقعًا للغاية لجهاز iPhone 16 Pro، لأن تشكيلة iPhone 15 كانت الأولى التي لا تتضمن لمسة نهائية ذهبية منذ iPhone XS في عام 2018، ويبدو أن الوردى هو نسخة التيتانيوم الذهبية.