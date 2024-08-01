شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سيارة Tesla Model Y المعاد تصميمها ستحتوى على شريط إضاءة خلفى جديد والان مع تفاصيل الخبر

تعد سيارة Tesla Model Y مختلفة كثيرًا في الخلف والداخل بعد إعادة تصميمها، ويتبين ذلك فى الصور الجديدة لطراز "Juniper" المسربة.

شارك مستخدم على Reddit الصور، والتي تتضمن لقطة مقربة للجزء الخلفي لما يبدو أنه طراز Model Y محدث مع إزالة أغطية الأمان الخاصة به، مما يكشف عن شريط ضوء أحمر مع كلمة "Tesla" يمتد عبر الفتحة.



صورة تسلا الجديدة

يحتوي الطراز الحالي على مصابيح خلفية أكثر تقليدية على اليسار واليمين، مع شعار "T" بسيط في المنتصف.

تظهر صورة أخرى الجزء الداخلي من السيارة، والذي يبدو الآن أنه يحتوي على مقاعد مثقبة للتهوية، تمامًا كما هو الحال في طراز Model 3 المعاد تصميمه بالكامل.

يوجد أيضًا شريط إضاءة محيطي داخلي يمتد عبر لوحة القيادة والأبواب وهو مشابه لما يوجد داخل طراز Model Y الصيني.

ومع ذلك، تبدو لوحة شريط الإضاءة في مركبة Model Y الاختبارية هذه مضافة قليلاً، وعلى عكس شريط الإضاءة الأطول في طراز Model 3، فإنه يمتد فقط إلى منتصف الباب.



منذ البداية، كانت موديلات Model 3 وY تشتركان في العديد من المكونات نفسها وتفتقران إلى الكثير من التميز من حيث التصميم، أنك ستتمكن أخيرًا من التمييز بين الاثنين الآن، على الرغم من أن بقية التصميم الداخلي لموديل Y قد ينتهي به الأمر إلى أن يبدو تمامًا مثل موديل 3.