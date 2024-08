شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أرباح نينتندو بنسبة 55% بسبب انتظار طرح Switch 2 والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أن المستخدمين متحمسين جدًا للجيل التالي من Switch، ومن المحتمل أنهم يحجمون عن شراء وحدات التحكم والألعاب الحالية من نينتندو، وهو ما يشير إليه تقرير أرباح الشركة الأخير.

بالنسبة للربع المنتهي في 30 يونيو، سجلت نينتندو أرباحًا صافية قدرها 80.9 مليار ين ياباني، وهو أعلى من توقعاتها ولكنه أقل بنسبة 50% من صافي أرباحها لنفس الفترة من العام المالي الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنها باعت 2.1 مليون وحدة تحكم Switch فقط خلال هذا الربع، وهذا يعني أنها شهدت انخفاضًا بنسبة 46.3% في مبيعات الوحدات على أساس سنوي ، حتى ألعابها لم تباع بشكل جيد، حيث سجلت نينتندو رقم مبيعات برمجيات أقل بنسبة 41.3% عن العام المالي الماضي عند 30.64 مليون وحدة مباعة.

وتعترف نينتندو في تقريرها بأن انخفاض أرقام مبيعات الألعاب كان سببه عدم وجود إصدارات كبيرة، مثل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom في العام السابق ، وساعد فيلم Super Mario Bros أيضًا في "تنشيط" أعمالها في ذلك الوقت ، ولكن نظرًا لأن مبيعات الأجهزة لهذا الربع مماثلة للربع السابق، فإن Nintendo تعتبر مبيعات Switch الخاصة بها مستقرة.

ومن المتوقع أن تطلق نينتندو وحدة التحكم "Switch 2" قريبًا ، وكان من المتوقع أن يتم إصداره في وقت ما من هذا العام، ولكن وفقًا للتقارير المنشورة في الأشهر السابقة، سيتم إصداره في أوائل عام 2025 بدلاً من ذلك.

ولا يزال هناك القليل جدًا من المعلومات حول وحدة التحكم القادمة، لكن الشائعات تقول إنها ستتمتع بتوافق مع الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى إمكانات 4K.