تكنولوجيا: خبير تقنى يكشف عن 4 طرق للعثور على هاتف أيفون المفقود

كشف الخبير التقني Kurt Knutsson عن طرق مضمونة لتحديد موقع أيفون المفقود، المعروف أيضًا باسم Kurt the Cyberguy، وهو مؤسس The Cyberguy Report الذي يحذر المشاهدين من عمليات الاحتيال المحتملة المتعلقة بالأمن السيبراني وما إذا كان يمكن أن تكون هدفًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الخبير، أن الأدوات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها بالفعل مثل Siri وساعة أبل الذكية هي طرق فعالة لتحديد موقع هاتفك المفقود، وتحدث بشكل محدد عن أربعة طرق سهلة:

1. Apple Watch

يمكن استخدام ساعة أبل Apple Watch لإرسال إشارة إلى iPhone الخاص بك إذا كانا على بعد 330 قدمًا من بعضهما البعض.

يمكن لمالكي أيفون الاستفادة من هذه الأداة بالضغط على الزر الجانبي للساعة لفتح مركز التحكم والضغط فوق زر "Find iPhone" الذي سيؤدي إلى إصدار جهازك صوت تنبيه لمساعدتك في تحديد موقعه.

2. iCloud

تم تجهيز حسابات iCloud بميزة Find My iPhone، على غرار Apple Watch ولكنها تتطلب تفكيرًا متقدمًا وبضع خطوات إضافية، وكان على المستخدمين تشغيل خدمات الموقع الخاصة بهم وإضافة iPhone إلى "Find My" قبل أن يفقدوه إذا أرادوا استخدام هذه الميزة.

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك على كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي وإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لمعرف أبل الخاص بك بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد تسجيل الدخول، ستلاحظ أيقونة "Find My" الموجودة في أسفل يسار الشاشة مع إدراج جميع أجهزة Apple المرتبطة على الجانب الأيسر من التطبيق.

بعد تحديد موقع جهاز أيفون الذي تريد العثور عليه والضغط عليه، سيعرض iCloud خريطة توضح المكان التقريبي الذي يوجد به جهازك وسيسمح للمستخدم بتحديد "تشغيل الصوت" إذا أظهر أنك قريب بما يكفي لسماع ضوضاء قادمة من هاتفك.

3. Siri

يمكن استخدام Siri كأكثر من مجرد مساعد رقمي لإخبارك بالطقس، حيث يمكن استخدام الميزة عالية التقنية للمساعدة في تحديد موقع هاتفك.

إذا تم تنشيط تطبيق Siri على جهاز أيقون الخاص بك وتعتقد أنه قد يكون قريبًا، فيمكنك قول "Hey Siri" وسيضيء ويعطيك استجابة لفظية، مما يوفر لك طريقة سريعة وسهلة للعثور عليه.

4. الجدول الزمني لخرائط جوجل

يعد استخدام الجدول الزمني لخرائط جوجل أحد الخيارات الأقل شهرة، حيث يتتبع خدمات الموقع وسجل التصفح على جهاز أيفون الخاص بك إذا تم تمكينه على الجهاز.

للوصول إلى هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الجدول الزمني لخرائط جوجل في متصفح الويب وتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الذي يستخدمونه على هواتفهم.

سيؤدي هذا إلى إظهار سجل المواقع على جهاز أيفون للمستخدم لاستعادته بسرعة.