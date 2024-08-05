شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم بريدك الإلكتروني بشكل آمن؟.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد البريد الإلكتروني أحد أكثر وسائل الاتصال استخدامًا في العمل والحياة الشخصية، ولكنه قد يكون هدفًا للهجمات الإلكترونية، وفيما يلى بعض الخطوات والنصائح لاستخدام البريد الإلكتروني بشكل آمن.الخطوات والنصائح
- استخدام كلمات مرور قوية وفريدة: تجنب استخدام نفس كلمة المرور لحسابات البريد الإلكتروني والحسابات الأخرى.
- تفعيل المصادقة الثنائية: زيادة مستوى الأمان عن طريق تفعيل المصادقة الثنائية، مما يجعل الوصول إلى حسابك أكثر صعوبة للمتسللين.
- التأكد من مصادر الرسائل: تحقق من مصدر الرسائل قبل فتح الروابط أو المرفقات، وتجنب التعامل مع الرسائل المشبوهة.
- تحديث البرمجيات: تأكد من أن برنامج البريد الإلكتروني والمتصفح ونظام التشغيل محدثة دائمًا.
- استخدام التشفير: استخدام التشفير عند إرسال معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني.
- إعدادات الخصوصية والأمان: راجع إعدادات الخصوصية والأمان في حسابك وتأكد من أنها محكمة.
- التحقق من عناوين البريد الإلكتروني: تأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل صحيح، ولا تتسرع في فتح الرسائل الغير متوقعة.
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