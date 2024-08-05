علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كيف تستخدم بريدك الإلكتروني بشكل آمن؟.. نصائح مهمة

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القاهرة - سامية سيد - يعد البريد الإلكتروني أحد أكثر وسائل الاتصال استخدامًا في العمل والحياة الشخصية، ولكنه قد يكون هدفًا للهجمات الإلكترونية، وفيما يلى بعض الخطوات والنصائح لاستخدام البريد الإلكتروني بشكل آمن.

الخطوات والنصائح

- استخدام كلمات مرور قوية وفريدة: تجنب استخدام نفس كلمة المرور لحسابات البريد الإلكتروني والحسابات الأخرى.

- تفعيل المصادقة الثنائية: زيادة مستوى الأمان عن طريق تفعيل المصادقة الثنائية، مما يجعل الوصول إلى حسابك أكثر صعوبة للمتسللين.

- التأكد من مصادر الرسائل: تحقق من مصدر الرسائل قبل فتح الروابط أو المرفقات، وتجنب التعامل مع الرسائل المشبوهة.

- تحديث البرمجيات: تأكد من أن برنامج البريد الإلكتروني والمتصفح ونظام التشغيل محدثة دائمًا.

- استخدام التشفير: استخدام التشفير عند إرسال معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني.

- إعدادات الخصوصية والأمان: راجع إعدادات الخصوصية والأمان في حسابك وتأكد من أنها محكمة.

- التحقق من عناوين البريد الإلكتروني: تأكد من أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل صحيح، ولا تتسرع في فتح الرسائل الغير متوقعة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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