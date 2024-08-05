تكنولوجيا: المواصفات الرئيسية لهاتفي iQOO Z9s وZ9s Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة iQOO التجارية اليوم عن المواصفات الرئيسية لهاتفي iQOO Z9s وZ9s Pro قبل الإعلان الرسمي.

تستعد iQOO لعقد مؤتمر في 21 من أغسطس لإطلاق هواتف iQOO Z9s و iQOO Z9s Pro في السوق الهندي، واليوم تشارك العلامة التجارية بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد أكدت الشركة على أن هذا الإصدار يستهدف المستخدمين من الشباب لدعم هذه الفئة بمميزات مثل تعدد المهام، والموازنة بين العمل الإحترافي والتواصل الإجتماعي.

ومن المقرر أن يتميز هاتف iQOO Z9s Pro بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، بينما يأتي هاتف iQOO Z9s بمعالج Dimensity 7300.

أيضاً يضم كلا الإصدارين مستشعر IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع ميزة التثبيت البصري، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K، مع ميزة التثبيت البصري، وتدعم الكاميرة نمط “Super Night”.

وتتضمن الكاميرة أيضاً مميزات الذكاء الإصطناعي مثل “AI Erase” لمحو الأشياء من الصور، مع ميزة لتحسين جودة عرض الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يأتي هاتف Z9s Pro بكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ولقد أشارت iQOO إلى أن سلسلة Z9s تتميز بتصميم نحيف بسمك 7.49مم، وتأتي هذه الإصدارات بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد، أيضاً يدعم Z9s سطوع بنسبة 1800 nit، بينما تتميز شاشة Z9s Pro بنسبة سطوع مركزي 4500 nit.

ويدعم هاتف iQOO Z9s Pro بطارية بقدرة 5500 mAh، ويبدأ سعر الهاتفين من 300 دولار، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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