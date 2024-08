شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 23 قمرًا صناعيًا من "ستارلينك" إلى مدارها من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

ذكر أحدث تقرير تفاصيل إطلاق شركة سبيس إكس لعدد من أقمارها الصناعية خلال الأسبوع الجارى، وحجم الاطلاقات المتتالية لصاروخ فالكون 9 والذي حمل عدد كبير من المركبات الفضائية للانطلاق.

وقال التقرير، أطلقت شركة سبيس إكس دفعة أخرى من أقمارها الصناعية ستارلينك إلى المدار فى وقت مبكر من أمس استمرارًا لمسيرة مزدحمة للشركة.

وانطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 23 مركبة فضائية من ستارلينك من قاعدة فاندنبرج الفضائية فى كاليفورنيا ، وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق كما كان مخططا، حيث هبطت على سفينة سبيس إكس بدون طيار Of Course I Still Love You، والتي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

وكانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط السادسة لهذا الصاروخ المعزز على وجه الخصوص، وفقًا لشركة SpaceX .

وأعلنت الشركة عبر موقع X أن المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 قامت بمهمتها أيضًا، حيث نشرت 23 قمرًا صناعيًا من نوع ستارلينك في مدار أرضي منخفض كما هو مخطط له .

وكان الإطلاق الذي تم هو الخامس لشركة SpaceX فى غضون أسبوع بقليل، وبعد إطلاق ستارلينك في 27 يوليو، واثنين آخرين فى 28 يوليو ، وآخر يوم الجمعة (2 أغسطس).

ولم تحلق المركبة فالكون 9 لمدة أسبوعين قبل هذه الفترة المزدحمة، بعد فشلها النادر في 11 يوليو ، ونتج هذا الخلل عن تسرب للأكسجين السائل في المرحلة العليا من الصاروخ، والذي نتج عن شق فى خط مستشعر الضغط في نظام الأكسجين السائل وهي مشكلة يبدو أن سبيس إكس قد حلتها، بالنظر إلى أحداث الأيام الثمانية الماضية.