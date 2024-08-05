شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء ينشر مقطع فيديو مبهرًا مليئًا بالنجوم من محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

شارك رائد فضاء ناسا ماثيو دومينيك بتصوير مذهل آخر من محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث يعيش ويعمل منذ شهر مارس.

واكتسب دومينيك شهرة كبيرة بسرعة بفضل قدرته الإبداعية الكبيرة عندما يتعلق الأمر بتصوير كل من داخل وخارج المختبر المداري ، كما يحب رائد الفضاء الأمريكي مشاركة الجوانب الفنية لعمله، ويرحب بردود الفعل حول كيفية تعامله مع مشاريعه الفوتوغرافية بشكل مختلف للحصول على نتائج أفضل.

وتضم أحدث أعماله، التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي إطارًا مليئًا بالعديد من النجوم إلى جانب أقسام من محطة الفضاء الدولية تظهر على خلفية الضوء.

وأجرى تجارب على لقطات زمنية متقطعة من نوافذ مختلفة حول محطة الفضاء الدولية"، وكتب دومينيك في منشوره هذه واحدة من النوافذ القليلة التي تواجه الأرض في حجرة في وحدة الخدمة تسمى ПхО ، وتم رفع ISO إلى أعلى وكان التعرض طويلاً للغاية (1.6 ثانية) حيث يمكنك رؤية النجوم تبدأ في الظهور ، وأضاف أفكر في رفع ISO إلى أعلى وتقليل التعرض للحصول على نجوم أكثر وضوحًا ولكنني لا أريد أن أفقد السديم.

فى الشهر الماضي، شارك دومينيك صورًا فوتوغرافية التقطها بتقنية التصوير الفاصل الزمني ، والتي تضمنت شفقًا قطبيًا وأقمارًا صناعية ونجومًا ونيزكًا يمر عبر الإطار ، كما نشر بعض الصور الإبداعية للغاية من داخل محطة الفضاء الدولية باستخدام تقنيات مثل التعريض الطويل والومضات المتعددة.

قبل بضعة أسابيع، أجرى دومينيك مناقشة عبر الإنترنت مع مصور الفضاء المتميز دون بيتيت، وخلال المحادثة، التي يتوفر تسجيل لها عبر الإنترنت ، تحدث الثنائي عن تجاربهما مع التصوير الفلكي في مدار أرضي منخفض.

ويبلغ بيتيت من العمر 69 عامًا، وهو حاليًا أكبر رائد فضاء نشط لدى وكالة ناسا، ومن المقرر أن يقوم برحلته الرابعة إلى المدار في سبتمبر.

وعلى مدار حياته المهنية، اكتسب بيتيت سمعة طيبة لإنتاج صور مذهلة من الفضاء، ومن المقرر أن يقوم رائد الفضاء الماهر برحلته الرابعة إلى المدار في سبتمبر، ولا نستطيع الانتظار لرؤية نوع الصور التي سيشاركها بمجرد استقراره.