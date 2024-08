شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Disney+ تضيف بيئتها الافتراضية الخامسة لـApple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Disney+ بيئتها الافتراضية الخامسة لـ Apple Vision Pro، حيث تم تطوير تجربة أيسلندا الجديدة في التطبيق، والتى تنقل المستخدمين إلى متنزه Thingvellir الوطنى الثلجى.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تعمل Disney+ على توسيع مجموعتها من المحتوى ثلاثي الأبعاد المتاح على Vision Pro بأفلام Marvel الجديدة.

تعد منطقة متنزه Thingvellir الوطنى جزءًا من سلسلة جبال المحيط الأطلسي التي تمر عبر أيسلندا، توصف بأنها "المزار الوطني لأيسلندا بسبب أهميتها التاريخية والجيولوجية العظيمة".

تتوفر بيئة أيسلندا الجديدة على Apple Vision Pro في تطبيق Disney+، وهي تمثل أول تجربة غامرة طورتها بالتعاون مع National Geographic، ولعل إحدى اللمسات الرائعة هي أن هناك ثلوجًا تتساقط من السماء مما يجعلها تجربة افتراضية متميزة.

في المجمل، هناك الآن خمس بيئات متاحة في تطبيق Disney+:

مسرح Disney+

أيسلندا

Avengers Tower

Scare Floor

Tatooine



بالإضافة إلى ذلك، تضيف Disney+ العديد من الأفلام ثلاثية الأبعاد الجديدة إلى تطبيق Vision Pro الخاص بها:

Avengers (2012)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Ant-Man (2015)



وتم طرح أحدث إصدار من تطبيق Disney+ الآن على متجر تطبيقات Vision Pro.