شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: NVIDIA تثير أزمة مع يوتيوب بسبب تدريب الذكاء الاصطناعى على المحتوى بدون إذن والان مع تفاصيل الخبر

جمعت شركة NVIDIA كميات هائلة من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر للتدريب على الذكاء الاصطناعي، حيث الشركة التي تبلغ قيمتها 2.4 تريليون دولار طلبت من العمال تنزيل مقاطع فيديو من YouTube وNetflix ومجموعات بيانات أخرى لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي التجارية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تعد شركة تصنيع بطاقات الرسومات من بين شركات التكنولوجيا التي يبدو أنها تبنت مبدأ "التحرك بسرعة" في سباقها لتأسيس الهيمنة في هذا الاندفاع للذكاء الاصطناعي، ويُقال إن التدريب كان لتطوير نماذج لمنتجات مثل مولد العالم ثلاثي الأبعاد Omniverse وأنظمة السيارات ذاتية القيادة.

ودافعت NVIDIA عن ممارستها، حيث قال متحدث باسم الشركة إن بحثها "يتوافق تمامًا مع حرف وروح قانون حقوق الطبع والنشر".

بينما زعمت أن قوانين الملكية الفكرية تحمي تعبيرات محددة، ولكن ليس الحقائق أو الأفكار أو البيانات أو المعلومات".

لقد شبهت الشركة هذه الممارسة بحق الشخص في "تعلم الحقائق أو الأفكار أو البيانات أو المعلومات من مصدر آخر واستخدامها للتعبير عن نفسه".

ولا يبدو أن موقع يوتيوب يوافق على هذا الرأي، حيث أشار المتحدث باسم الشركة جاك مالون إلى قصة نشرتها بلومبرج في شهر أبريل، نقلاً عن الرئيس التنفيذي نيل موهان قوله إن استخدام موقع يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي سيكون "انتهاكًا واضحًا" لشروطه.

وأفادت التقارير أن موظفي NVIDIA الذين أثاروا مخاوف أخلاقية وقانونية بشأن هذه الممارسة أخبرهم مديروهم أن أعلى مستويات الشركة وافقت عليها بالفعل.

وأجاب مينج يو ليو، نائب رئيس الأبحاث في NVIDIA، قائلا: "هذا قرار تنفيذي، لدينا موافقة شاملة على جميع البيانات". وقد وصف آخرون فى الشركة هذه العملية بأنها "قضية قانونية مفتوحة" سيتعاملون معها في المستقبل.

بالإضافة إلى مقاطع الفيديو على YouTube وNetflix، ورد أن NVIDIA أصدرت تعليمات للعاملين بالتدريب على قاعدة بيانات الأفلام MovieNet، والمكتبات الداخلية لمقاطع فيديو ألعاب الفيديو ومجموعات بيانات الفيديو على Github WebVid وInternVid-10M.

وتم وضع علامة على بعض البيانات التي تدربت عليها NVIDIA على أنها مؤهلة للاستخدام الأكاديمي (أو غير التجاري).

وتتضمن HD-VG-130M، وهى مكتبة تحتوى على 130 مليون مقطع فيديو على YouTube، وبحسب ما ورد، تجاهلت شركة NVIDIA المخاوف بشأن المصطلحات الأكاديمية فقط، وأصرت على أن دفعاتها كانت لعبة عادلة لمنتجات الذكاء الاصطناعي التجارية الخاصة بها.