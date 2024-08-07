تكنولوجيا: جوجل تطلق جهاز تلفاز (Streamer (4K بذاكرة أعلى ومنفذ gigabit Ethernet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث جوجل عن جهاز تلفاز (Streamer (4K الذي ينطلق برقاقة مميزة بآداء أسرع، مع ذاكرة أعلى ودعم gigabit Ethernet.

يأتي جهاز البث الجديد من جوجل Google TV Streamer (4K) بترقية وتحسينات في التكوينات الداخلية للجهاز، كما يأتي بإتصال سريع بشبكات الإنترنت، وإتصال أفضل بأجهزة المنزل الذكية.

وتؤكد جوجل على أن جهاز البث يأتي بآداء أسرع بنسبة 22% في المعالجة، إلا أنها لا تعد ترقية كبيرة في آداء المعالجة عند مقارنة هذا الإصدار بجهاز Chromecast 4K الذي أطلق للأسواق في 2020.

كما تدعم جوجل Google TV Streamer (4K) بترقية في الذاكرة العشوائية إلى 4 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الجهاز بسعة تخزين 32 جيجا بايت.

ويضم الجهاز منفذ gigabit، كما يأتي بمنفذ USB-C للطاقة والبيانات، أيضاً يتميز الجهاز الآن بتصميم أكبر، ويدعم منفذ HDMI 2.1 إدخال محتوى 4K HDR عند 60 إطار لكل ثانية مع HDR10(+)، وتقنية Dolby Vision، و HLG.

وفي الصوتيات تدعم جوجل هذا الإصدار بمعايير Dolby و Atmos، من جانب أخر يأتي جهاز التحكم عن بعد الآن بتصميم جديد إلى حد ما، على أن يدعم خدمة “find my remote”، حيث يمكن الضغط على زر في الجهاز ليبدأ جهاز التحكم عن بعد في إطلاق صافرة تحدد موقعه.

أيضاً يدعم هذا الإصدار التنشيط بالأوامر الصوتية عبر هواتف Pixel ومكبر صوتي يدعم مساعد جوجل الرقمي، كما يدعم الجهاز إتصال Wi-Fi 5 (ac) عند 2.4GHz و5GHz، وتقنية البلوتوث 5.1.

كما يأتي الجهاز بميزة دعم Matter لتحويل الجهاز كمركز Google Home، ويمكن برمجة زر مخصص لفتح سريع لأي من التطبيقات المختارة من المستخدم، ويدعم الجهاز التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل مثل التحقق من كاميرات المراقبة Nest Doorbell، والحرارة.

أيضاً ينطلق Google TV Streamer (4K) بروبوت الدردشة Gemini AI الذي يدعم المستخدم بإقتراحات للمحتوى المفضل، مع تلخيص كامل للمحتوى ومراجعات للأفلام.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز للطلب المسبق اليوم عبر موقع جوجل بسعر 100 دولار، على أن يتوفر الجهاز باثنان من الإختيارات في الألوان ويبدأ الشحن في 24 من سبتمبر.

المصدر