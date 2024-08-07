تكنولوجيا: شاومي قد تدعم هاتف Xiaomi 15 Ultra بكاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى أن شاومي قد تدعم هاتف Xiaomi 15 Ultra القادم بكاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل.

أكدت العديد من التقارير السابقة إلى أن العملاق الصيني شاومي تعمل على تطوير هواتف Xiaomi 15، وXiaomi 15 Pro إستعداداً لإطلاق هذه الإصدارات في شهر أكتوبر المقبل، على أن تكون الإصدارات الأولى المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 4.

من جانب أخر تعمل شاومي أيضاً على تطوير هاتف Xiaomi 15 Ultra الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، على أن ينطلق هذا الإصدار بشكل رسمي في النصف الأول من عام 2025.

ولقد أشارت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” إلى أن شاومي تدعم Xiaomi 15 Ultra بإعدادات أعلى في الكاميرة.

ومن المتوقع وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يضم هذا الإصدار إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية على عكس هواتف Xiaomi 15، وXiaomi 15 Pro التي تتميز بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما تشير التسريبات إلى أن إصدار Xiaomi 15 Ultra يأتي بكاميرة telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل، وتدعم التكبير البصري حتى 4 مرات، ومن المتوقع أن تضم الكاميرة عدسات periscope telephoto.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن كاميرة هاتف 15 Ultra ستقدم إعدادات مذهلة لقاعدة مستخدمي إصدارات شاوني من الهواتف الذكية، بشكل خاص في كاميرة التكبير البصري التي تأتي بتغطية أكبر من زوايا مختلفة.

من جانب أخر أشار تقرير سابق إلى أن هاتف Xiaomi 15 Ultra يأتي بشاشة OLED باثنان من الطبقات بدقة 2K، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة بالموجات الفوق صوتية، على أن ينطلق الهاتف بواجهة HyperOS 2.0 ونظام تشغيل Android 15.

يذكر أن هاتف 15 Ultra يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعة ضخمة للبطارية تصل إلى 6200 mAh، ومن المقرر أن تقدم شاومي هذا الإصدار للأسواق العالمية مع الإصدار الرئيسي من السلسلة.

المصدر