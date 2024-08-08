شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية تخصيص تطبيق Apple Fitness فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شركة Apple تجرى تغييرًا رئيسيًا على تطبيق Fitness فى نظام التشغيل iOS 18، وهو تحديث البرنامج القادم لأجهزة iPhone المدعومة، ويتيح لك إعادة تصميم التطبيق تخصيص صفحة الملخص في التطبيق. وإليك كيفية عمله.

ويرجى ملاحظة أن نظام التشغيل iOS 18 في مرحلة تجريبية حاليًا، مما يعني أنه غير متاح للجميع. ومع ذلك، يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي، ويمكنك معرفة كيفية القيام بذلك في دليلنا لتنزيل نظام التشغيل iOS 18 .

كيفية تخصيص صفحة الملخص في Apple Fitness

لا تزال التغييرات التي تم إجراؤها على Apple Fitness قيد التحسين، وقد تكون هناك تعديلات أخرى قبل إصدار أول إصدار عام من البرنامج.

وفيما يلي كيفية إجراء تعديلات على صفحة Apple Fitness Summary في iOS 18.

الخطوة 1: افتح تطبيق Apple Fitness لإظهار صفحة الملخص الافتراضية .

الخطوة 2: قم بالتمرير إلى الأسفل، ثم اختر تحرير الملخص .

الخطوة 3: لإجراء تغييرات على صفحة الملخص، اضغط بقوة على الشاشة. بعد ذلك، استخدم إصبعك لسحب البطاقات المختلفة على الشاشة إلى مواقع مختلفة لتناسب احتياجاتك بشكل أفضل، على سبيل المثال يمكنك نقل قسم Fitness+ إلى الأعلى.

الخطوة 4: لإضافة أقسام جديدة إلى صفحة الملخص، حدد زر الإضافة في الجزء العلوي الأيمن.

الخطوة 5: من هذه الصفحة، يمكنك إضافة بطاقة إلى ملخصك ، حدد البطاقة التي ترغب في إضافتها، ثم اختر إضافة بطاقة .

الخطوة 6: حدد "تم" عند الانتهاء من التحرير.