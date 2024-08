شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Amazon Music تطرح ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت Amazon Music عن Topics، وهي ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تتيح لك اكتشاف المدونات الصوتية الأخرى ذات الصلة بسهولة استنادًا إلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في حلقة معينة.

بعد تحليل نصوص البودكاست وأوصافه لتحديد الموضوعات الرئيسية، يقوم الذكاء الاصطناعي، بمساعدة المراجعين البشريين، بإنشاء زر وتاج الموضوعات، و يقع الزر أسفل وصف كل حلقة، وعند الضغط على أي تاج ، سيتم إنشاء قائمة بحلقات البودكاست ذات الصلة بهذا الموضوع.

على سبيل المثال، شاركت أمازون لقطة شاشة من تطبيق Amazon Music للجوال لحلقة حول تأثيرات الكافيين كمخدر من بودكاست Stuff You Should Know ، وتحت عنوان "Selects: The Duality of Caffeine"، أضافت أمازون ثلاث علامات مواضيع أسفل وصف المنتج: "الكافيين" و"القهوة" و"الدوبامين".

فى الوقت الحالي، لا تتوفر هذه الميزة إلا لعملاء الولايات المتحدة الذين يستخدمون أحدث إصدار من تطبيق Amazon Music للجوال على نظامي التشغيل iOS أو Android ، وهي متاحة حاليًا عبر "أفضل البرامج الصوتية"، على الرغم من أن أمازون تخطط لتوسيعها لتشمل آخرين.

ومن المرجح أن تحاول أمازون من خلال Topics مواكبة Spotify ، ففي نوفمبر أعلنت الشركة المنافسة أنها بدأت في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud لتحليل ملفاتها الصوتية والكتب الصوتية، وكان هدفها تقديم توصيات مخصصة بشكل أفضل، حيث لاحظ المستخدمون أن اقتراحات Spotify للملفات الصوتية ذات الصلة على شاشاتهم الرئيسية وتحت قسم "المزيد من الأشياء المشابهة" لم تكن ذات صلة دائمًا.