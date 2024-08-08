تكنولوجيا: أجهزة iPad Pro الأعلى مبيعاً بين أجهزة الآيباد في الربع الثاني من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض تقرير جديد نسبة مبيعات أجهزة الآيباد في الربع الثاني من هذا العام، حيث سجلت أجهزة iPad Pro أعلى نسبة مبيعات بين أجهزة الآيباد.

أكد تقرير “CIRP” على أن أجهزة iPad وiPad Pro كانت الأعلى مبيعاً بين أجهزة الآيباد في الربع الثاني من 2024 الذي بدأ في شهر أبريل وانتهى في شهر يونيو.

ولقد وصلت نسبة مبيعات iPad Pro إلى 43% من إجمالي مبيعات أجهزة الآيباد، بينما جهاز الآيباد في المركز الثاني بنسبة مبيعات 35%.

ولقد إستحوذت أجهزة iPad Air على المركز الثالث بنسبة مبيعات 12%، وسجل جهاز iPad mini مبيعات بنسبة 10%، وعند مقارنة هذه النسب في المبيعات بالعام الماضي، فإن أجهزة iPad Pro سجلت نمو بنسبة 5%.

من جانب أخر تراجعت حصص أجهزة iPad Air وiPad mini عن نفس الربع من العام الماضي، لترتفع مبيعات أجهزة iPad Pro.

يذكر أن ابل قدمت الإصدارات الأخيرة من أجهزة iPad Pro في شهر مايو الماضي، كما أطلقت أجهزة iPad Air خلال نفس الفترة.

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