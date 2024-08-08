تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 14 يظهر في قاعدة بيانات 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C عن بعض التفاصيل حول هاتف Redmi Note 14 المقرر الإعلان عنه قريباً من العملاق الصيني شاومي.

تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 14 في حدث يعقد في شهر سبتمبر، ولقد رصد الإصدار الرئيسي من السلسلة في قاعدة بيانات 3C اليوم.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من منصة 3C أن هاتف Redmi Note 14 يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، أي يحصل هذا الإصدار على ترقية مقارنة بالإصدار السابق الذي يدعم الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن المتوقع أن تدعم شاومي هذا الإصدار بمزيد من التحسينات، إلا أن التسريبات لم توضح الترقيات الأخرى المرتقبة في هذا الإصدار.

يذكر أن هذه التفاصيل تعود على النموذج الخاص بالسوق الصيني من هاتف Redmi Note 14، والذي سجل بنموذج رقم 24090RA29C، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بعد الإعلان عن هذا النموذج في السوق الصيني ببضعة أشهر.

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