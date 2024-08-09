شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير طائرات بدون طيار تحذر من الفيضانات فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

نفذت مدينة نيويورك نظامًا جديدًا من الطائرات بدون طيار لتنبيه السكان إلى الظروف الجوية الخطرة، حيث اكتشف أحد السكان إحدى الطائرات بدون طيار الجديدة وهى تصدر تحذيرًا من الفيضانات يوم لأحياء مدينة نيويورك باللغتين الإنجليزية والإسبانية، لكن الكلمات الإسبانية التى خرجت من الطائرات بدون طيار كانت "غير مفهومة"، وفقًا لأحد السكان الذى شارك مقطع فيديو على X.

ولم يكن لدى الطائرات بدون طيار أى مشكلة فى إصدار تحذير من الطقس باللغة الإنجليزية، حيث نقلت الأخبار عن هطول أمطار غزيرة قادمة بنبرة وأضحة ومميزة، لكن الرسالة الإسبانية بدت وكأنها روبوت يتحدث اللغة لأول مرة.

واعترف زاك إيسكول، مفوض قسم إدارة الطوارئ فى مدينة نيويورك، بالخطأ الذى حدث فى X فى رده.

وكتب إيسكول فى رده: "أنا فخور جدًا بالعمل الذى قام به فريقنا استعدادًا لهذه العاصفة، لكن ما كان ينبغى أن يحدث هذا وسنتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة حول نظام الطائرات بدون طيار الجديد للإنذار فى حالات الطوارئ، وأرسلت المدينة الطائرات بدون طيار إلى المجتمعات حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر لإبلاغ السكان عن هطول الأمطار الغزيرة فى طريقهم.

وقال إيسكول للصحيفة أن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، جاء بفكرة استخدام الطائرات بدون طيار كجزء جديد من نظام التحذير الخاص بها، وأنشأ آدامز مبادرات مماثلة ومعتمدة على التكنولوجيا خلال فترة ولايته، مثل الروبوت الأمنى ​​الذى كان يقوم بدوريات فى محطة مترو أنفاق تايمز سكوير، و"Spot Robot" المثير للجدل، والمعروف أيضًا باسم "Digidog"، والذى ستستخدمه إدارة شرطة نيويورك خلال فترة ولايته فى المواقف الخطرة مثل مواجهات الرهائن.