شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جهاز Mac Mini M4 هذا العام.. أصغر كمبيوتر للشركة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط آبل لإطلاق منتجات جديدة في عام 2024، وسلسلة iPhone 16 هي مجرد جزء منها، وفقًا للتقارير الأخيرة، ستطلق شركة التكنولوجيا العملاقة الإصدار الجديد من Mac Mini، والذي يعمل بشريحة M4 تركز على قوة الذكاء الاصطناعي، وفي تقرير بلومبرج، أكد مارك جورمان أيضًا أن الكمبيوتر المكتبي القادم سيكون الأصغر حتى الآن وسيضم أول تغيير كبير في التصميم منذ عام 2010.

وكشف التقرير أيضًا أن الجهاز الجديد سيكون أكثر إحكاما بشكل ملحوظ من سابقه، بحجم مماثل لجهاز بث أبل TV، في غضون ذلك، يبلغ عرض صندوق أبل TV حوالي 3.7 بوصة.

وإضافة إلى قائمة الأوائل، قال جورمان أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل نفس جيل الشريحة لجميع أجهزة Mac، وتم تصميم شريحة M4 لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي، والتي ستصل في أكتوبر من هذا العام.

أبل Mac Mini 2024

تركز أبل، التي تعمل بشريحة M4، على جعل أجهزتها أكثر إحكاما، ومع ذلك، أكد جورمان أنه على الرغم من أن الكمبيوتر القادم هو الأصغر، إلا أنه سيظل أطول من الإصدار الحالي، الذي يبلغ ارتفاعه 1.4 بوصة.

وسيكون لجهاز Mac Mini غلاف من الألومنيوم. يزعم التقرير أن جهاز Mac Mini الجديد هو في الأساس جهاز iPad Pro في صندوق صغير، ويستفيد هذا النهج من متطلبات الطاقة المنخفضة للسيليكون الداخلي للشركة.

وسيبلغ سعر جهاز Mac mini الحالي هو 599 دولارًا، ولكن على الرغم من أن الإصدار الجديد قد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة في الإنتاج، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستقلل السعر للعملاء أو تحافظ على هيكل التسعير الحالي.

لدى أبل مجموعة من إصدارات Mac الجديدة المقرر طرحها في الأشهر المقبلة، بدءًا من جهاز Mac mini المحدث، وسيتبع ذلك أجهزة iMac وMacBook Pros التي تعمل بشريحة M4 في وقت لاحق من هذا العام، وأجهزة MacBook Air في الربيع، ونماذج Mac Pro وMac Studio المجددة المقرر إطلاقها في منتصف عام 2025، كجزء من دورة تحديث الأجهزة المستمرة للشركة.