تكنولوجيا: تقرير يؤكد تحديث Wear OS 5.1 القادم يرتكز على Android 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن تحديث Wear OS 5.1 القادم للساعات الذكية سيرتكز على نظام تشغيل جوجل Android 15، على أن يتوفر قريباً للساعات الذكية.

تقدم جوجل تحديثات Wear OS بشكل منفصل غالباً عن تحديثات الأندوريد، إلا أن نظام تشغيل الساعات الذكية يرتكز غالباً على الإصدارات الأخيرة من نظام تشغيل الأندوريد.

وتحرص جوجل على إطلاق التحديثات الجديدة من أنظمة Wear OS بعد مرور بضعة أشهر على إنطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد.

وتشير أحدث التقارير إلى أن جوجل تخطط لتغيير إستراتيجتها في إطلاق تحديثات Wear OS، حيث يرتكز تحديث Wear OS 5.1 المرتقب على نظام تشغيل Android 15 كبديل لتحديث Android 14 الذي قدم في Wear OS 5.0.

ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن تحديث Wear OS 5.1 يختبر بالفعل الآن على ساعات Pixel Watch 2 الذكية، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار سينطلق بعنوان Wear OS 6.

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