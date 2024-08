شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 للمرة 22 والان مع تفاصيل الخبر

انطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" مساء أمس الأحد للمرة الثانية والعشرين على التوالي، ليحمل قمرين صناعيين سيوفران تغطية النطاق العريض في منطقة القطب الشمالي.

انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبتين فضائيتين من مهمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في القطب الشمالي (ASBM) من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا في الثانية صباحا.

واخترقت المركبة فالكون 9 غطاءً من الضباب الساحلي وهو أمر شائع الحدوث أثناء عمليات الإطلاق من فاندنبرج أثناء ارتفاعها في سماء المساء المظلمة.

وعادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق كما كان مخططا، حيث هبطت على سفينة سبيس إكس بدون طيار Of Course I Still Love You، والتي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

وكانت هذه هي المرة الثانية والعشرين التي يتم فيها إطلاق وهبوط هذا الصاروخ المعزز، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس ، وقد عادل ذلك الرقم القياسي للشركة في إعادة استخدام الصواريخ، والذي تم تسجيله في يونيو الماضي أثناء إطلاق أقمار ستارلينك للإنترنت التابعة لسبيس إكس.

وفي الوقت نفسه، واصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 حمل أقمار الصواريخ الباليستية المضادة للصواريخ الباليستية إلى المدار ، وقد أطلقت المرحلة الأولى بعد 42.5 دقيقة من الإطلاق والمرحلة الثانية بعد خمس دقائق.

وتقول شركة نورثروب جرومان العملاقة في مجال الفضاء، والتي بنت قمرين صناعيين للمهمة ، إن ASBM "مصمم لتوسيع تغطية النطاق العريض لمنطقة القطب الشمالي لصالح قوة الفضاء الأميركية وسبيس نورواي" . (سبيس نورواي هي شركة مملوكة للدولة تعمل على تطوير وإدارة البنية التحتية الفضائية الاستراتيجية للبلاد).

وكتبت شركة نورثروب جرومان في وصفها للمهمة أن أقمار الصواريخ الباليستية المضادة للصواريخ الباليستية والتي ستعمل في مدار بيضاوي للغاية للوصول إلى منطقة تغطيتها تحمل أدوات متعددة، "بما في ذلك الحمولات العسكرية للقوات المسلحة الأمريكية والنرويجية، بالإضافة إلى حمولة تجارية لشركة فياسات، وجهاز مراقبة الإشعاع للمفوضية الأوروبية".