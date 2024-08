شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Deadlock الجديدة تجذب 16 ألف لاعب متزامن قبل الإصدار الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح لدى اللعبة الجديدة من Valve، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، أكثر من 16 ألف لاعب متزامن عبر SteamDB، وتسمى اللعبة Deadlock التي كانت تعمل عليها Valve لفترة من الوقت، وهى الآن تشهد إطلاق تجريبي.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فتحت Valve فتحت اللعبة لاختبارات اللعب لقياس مدى نجاح العنوان مع وجود حملة علاقات عامة مناسبة خلفها.



إذن ما هي Deadlock؟

هى لعبة إطلاق نار MOBA تنافسية، تم الإعلان عنها على أنها "Dota التالية"، ويُقال إنها كانت قيد التطوير منذ عام 2018 وهي شراكة مع IceFrog، وهو منشئ لم يُذكر اسمه كان في الأصل وراء تعديل Defense of the Ancients الأصلي لـ Warcraft III: Reign of Chaos الذي بدأ كل إثارة للعبة Dota.



تعد Deadlock في حالة متقدمة بالفعل من التطوير، نظرًا لعدد اللاعبين المتزامنين القوي.



يُزعم أنها تستند إلى "إعداد مختلط بـ steampunk"، وتشير لقطات الشاشة المسربة إلى جمالية steampunk.



كما أن هناك سكك حديدية على طراز Bioshock Infinite يمكن للاعبين التعلق بها، وهو أمر ممتع دائمًا.



في حين لم تعلن Valve رسميًا عن Deadlock، فمن المحتمل أنها تنتظر إصدارًا مفاجئًا من نوع ما، فقد قامت الشركة بتسجيل العلامة التجارية للاسم في يونيو.