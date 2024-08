شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Pixel 9 تستخدم Gemini بشكل أكثر فعالية من غيرها.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعالية Made by Google بإعطاء الجمهور نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي Gemini، وبدأت الشركة في الكشف عن كيفية تحسين Gemini للهواتف الذكية وتعزيز تجربة المستخدم، خلال الحدث، ناقشوا أيضًا أنه ليس فقط هواتف جوجل الذكية ولكن أيضًا أجهزة أخرى، مثل Motorola Razr 50 Ultra وSamsung Z Fold 7 تستخدم Gemini لتسهيل كل مهمة ممكنة، كان الذكاء الاصطناعي Gemini هو أبرز ما في الحدث الذي أقيم في 13 أغسطس، إلى جانب الكشف عن تشكيلة الهواتف الذكية، كشفت الشركة أيضًا عن ميزات Gemini الحصرية التي ستأتي مع الإطلاقات الجديدة.

أشار الحدث إلى أن سلسلة Google Pixel 9 هي أول تشكيلة مصممة لعصر Gemini، وتم بناء البنية التحتية للجهاز لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ Gemini.

سلسلة Google Pixel 9 وميزات Gemini

تطبيق Pixel Weather: تم تصميم هذا التطبيق بشكل أفضل مع نظام عناصر واجهة مستخدم جديد، وتطبيق Pixel Weather هو التطبيق الوحيد الذي يفتحه المستخدمون كل صباح، الآن، تستخدم جوجل تطبيق Gemini لجعل التجربة أفضل، وتم تصميمه لتقديم توقعات الطقس الدقيقة (الوظيفة الأساسية) وسيقوم Gemini Nano بإنشاء تقرير طقس مخصص بالذكاء الاصطناعي.

ملاحظات مكالمات Pixel: تعمل هواتف Pixel الذكية على حظر مكالمات البريد العشوائي لفترة طويلة، والآن تم تحسين المكالمات بشكل أكبر، وترسل ميزة ملاحظات المكالمات الجديدة للمستخدم ملخصًا خاصًا ونصًا كاملاً للمكالمة الهاتفية بعد وقت قصير من إغلاق المكالمة، وتضمن هذه الميزة عدم الاضطرار إلى الركض لإحضار ورقة وقلم لتدوين المعلومات المهمة.

ستلاحظ ملاحظات المكالمات جميع التفاصيل من المحادثة، ولكن بالطبع، بإذن المستخدمين، وعند تشغيل الميزة، سيتم أيضًا إعلامك بذلك عبر المكالمة، بحيث يكون هناك شفافية في المكالمة.

Pixel Screenshots: تعمل هذه الميزة فقط على لقطات الشاشة الملتقطة على الجهاز، Pixel Screenshots هو تطبيق حصري لهاتف Pixel 9 يساعدك على حفظ وتنظيم واسترجاع المعلومات المهمة التي تريد تذكرها لاحقًا، نعم، إنه مشابه لميزة Recall المثيرة للجدل من Microsoft.

Pixel Studio: إنه مدعوم من خلال الجمع بين نموذج الانتشار على الجهاز الذي يعمل على Tensor G4 ونموذج Imagen 3 النصي إلى الصورة في السحابة، وبفضل واجهة المستخدم المحسنة لتسهيل التوجيه وتغييرات الأسلوب والتحرير، يمكن لـ Pixel Studio جلب أفكارك بسرعة إلى اللوحة، خلال الحدث، عرضت الشركة كيفية عمل دعوة وكانت جيدة جدًا.

الذكاء الاصطناعي للكاميرا: كانت الكاميرا هي المحور الرئيسي للهواتف الذكية Pixel، مع سلسلة Google Pixel 9، تضيف الشركة ميزات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسينها بشكل أكبر، وهناك العديد من الميزات، بما في ذلك Add me وMade you look وMagic editors وغيرها الكثير، وتستخدم ميزة Add me تقنية التراكب التي يمكن أن تسمح للجميع، بما في ذلك المصور، بإضافة إلى الصورة.

يحتوي Magic Editor في Google Photos على إمكانيات تحرير جديدة حتى تتمكن من الحصول على اللقطة التي تريدها، ويتيح لك الإطار التلقائي إعادة تأطير الصورة للحصول على تكوين أفضل، ويمكنك إعادة تصور صورك ببساطة عن طريق كتابة ما تريد رؤيته - مثل إضافة الزهور البرية إلى حقل مفتوح - حتى تتمكن من إضفاء الحيوية على أفكارك.

جلبت جوجل أيضًا Video Boost إلى طرازات Pixel 9 الراقية، ويتوفر Video Boost على جميع هواتف Pro وهو أفضل، حيث يعالج مقاطع الفيديو Night Sight Videos أسرع مرتين بمجرد تحميل مقاطع الفيديو، وبالنسبة لهاتفي Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL، يمكنك استخدام عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل و5x لتسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة حتى 20x مع Super Res Zoom Video.

Gemini Live: تم تقديم طريقة جديدة للتفاعل مع Google AI، Gemini Live أيضًا خلال الحدث، ويتيح لك Gemini Live إجراء محادثة حرة مع Gemini - مباشرة من هاتفك أو Pixel Buds، لذا، سواء كنت تحاول التخطيط لحفلة شواء ممتعة، أو تحتاج إلى مساعدة في التفكير في إصلاحات المنزل، أو تريد مساعدة في تبادل الأفكار حول الهدايا، فإن Gemini Live ستقدم مستوى جديدًا من المساعدة بطريقة أكثر بديهية وطبيعية.

سيكون Gemini Live متاحًا لجميع مشتركي Gemini Advanced، ويشمل ذلك مالكي Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold، والذين سيحصلون جميعًا على عام من Gemini Advanced مع عملية الشراء.