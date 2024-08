تكنولوجيا: Gamescom: بيثيسدا تؤكد وصول لعبة إنديانا جونز على PS5 بعد صدورها أولاً على إكس بوكس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت بيثيسدا خلال فعاليات افتتاح معرض الألعاب “Gamescom” أن لعبة إنديانا جونز المنتظرة الجديدة، “Indiana Jones and the Great Circle”، ستصدر أولًا على منصتي إكس بوكس وPC في 9 ديسمبر المقبل، قبل أن تطلق على جهاز PS5 في ربيع عام 2025.

وتؤكد مصادر مطلعة على خطط بيثيسدا أن الشركة تستهدف إطلاق لعبة “Indiana Jones and the Great Circle” على جهاز PS5 في أبريل 2025، لكن هذا التاريخ قد يتغير بالطبع وفقًا لجدول تطوير اللعبة.

يعد إطلاق لعبة “Indiana Jones and the Great Circle” على جهاز PS5 جزءًا من نهج جديد متعدد المنصات لألعاب إكس بوكس المعروف داخليًا باسم “مشروع لاتيتود”. كما ستصدر لعبة “Doom: The Dark Ages” الجديدة من بيتسدا على جهاز PS5 في عام 2025، وقد أطلقت مايكروسوفت بالفعل عناوين حصرية لإكس بوكس سابقة مثل “Hi-Fi Rush”، “Pentiment”، “Sea of Thieves”، و”Grounded” على جهاز PS5.

