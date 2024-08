شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى أيه؟.. طراز Pixel القديمة تحصل على ميزة "Sound Matters" الخاصة بـPixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما قدمت جوجل سلسلة Pixel 9 الأسبوع الماضي، جاء الخط الجديد بمجموعة من نغمات الرنين والتنبيهات تسمى "Sound Matters" والتى تقول جوجل إنها تتكون من "أصوات جميلة ومتنوعة من زقزقة الطيور"، ويأتي الصوت من "جوقة فجر الطيور الموجودة فى المناطق النائية والبرية في بوتسوانا وزيمبابوى".

وفقًا لجوجل، "أظهرت الأبحاث أن "أصوات وأغاني الطيور يمكن أن تفيد بشكل كبير صحتنا العقلية والعاطفية، ويمكن أن تساعد في تقليل التوتر وخفض القلق وتحسين الحالة المزاجية، "إن الألحان المهدئة لزقزقة الطيور يمكن أن تنقلنا إلى مكان من السلام والهدوء، حتى وسط صخب الحياة اليومية."

أصدرت جوجل العام الماضي بعض الأصوات الجديدة للإشعارات والتنبيهات فى مجموعة تسمى "Gems" كانت تتألف من ثماني نغمات رنين .

ستتوفر مجموعة "Sound Matters" الجديدة للطرازات التي تبدأ بسلسلة Pixel 4 وحتى خط Pixel 9 على هاتف Pixel المتوافق، انتقل إلى الإعدادات > الصوت والاهتزاز وستجد ستة إشعارات ونغمات رنين لـ "Sound Matters" بما في ذلك:

ستة نغمات تنبيه/رنين

Limpopo Savannah at Dawn

Botswana Bushveld at Dawn

Zimbabwe Savannah at Dawn

Limpopo River at Dawn

Limpopo Riverbed at Dawn

Zimbabwe Hills at Dawn

أربعة أصوات تنبيه:

Meyer’s Parrot at Dawn

Limpopo Riverbed at Dawn

Crested Francolin at Dawn

African Fish Eagle at Dawn

يمكن العثور على مجموعة "Sound Matters" الجديدة في الإصدار 3.1 (642123347) من تطبيق Sounds والذي يتوفر الآن في متجر Google Play.