شكرا لقرائتكم خبر عن يواكب أحدث الألعاب.. صدور تقرير gamemode للربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

تقرير GameMode

أحدث الألعاب

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثاني من عام 2024 لمبادرة "GameMode" بالتزامن مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية.ويستعرض التحسن في أدائها بنسبة وصلت إلى 85% بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2023م، ويكشف عن فوز شركة "stc" بجائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية للنصف الأول من 2024، كما يسلط الضوء على أداء مقدمي الخدمة لأهم ألعاب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024م.وتضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، حيث أوضح التقرير وصول نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة STEAM إلى 100% لجميع مقدمي الخدمات، وتقاسم مقدم, الخدمات "موبايلي" و"سلام" صدارة منصة PlayStation بنسبة 100%، فيما تصدرت "موبايلي" منصة XBOX بنسبة 100%.وأوضح التقرير تصدر شركتي "stc" و "موبايلي" قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 7 ألعاب وهي Call of Duty ،EA Sports FC،Fortnite ،League of Legends،Rocket League،Valorant ، HALO INFINTE، بينما تصدرت شركة stc القائمة في 8 ألعاب وهي Legends Mobile ،PUBG، Counter Strike، Dota2، STARCRAFT، PUBG Mobile.، Call of Duty Mobile، Rainbow Six Siege.وتصدرت شركة "موبايلي" القائمة في لعبتين وهي FREE FIRE، HONOR OF KINGS، فيما تقاسمت شركات stc و "موبايلي" و "زين" و "سلام" صدارة القائمة في لعبة واحدة وهي Battlefield.كما قدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، وتضمن التقرير سبل إسهام المستخدمين في مبادرة "GameMode" وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز "مقياس إنترنت الألياف الضوئية" الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي، كما يبرز جهود مقدمي خدمات الاتصالات في دعم مجتمع اللاعبين.وتأتي مبادرة "GameMode" في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.