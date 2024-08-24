أكاديمية طويق تطلق شراكة مع اتحاد الروبوت والرياضات اللاسلكية

بهدف دعم القدرات الوطنية بأهم المهارات في تطوير الألعاب، وبناء العوالم الافتراضية.. #أكاديمية_طويق تطلق أول دبلوم في تطوير #الألعاب بـ #المملكة



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