شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: أرغب أن أكون "محايدًا" ولن أدعم البنية التحتية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس بعض أقرانه من مؤسسي التكنولوجيا، يقول مارك زوكربيرج إنه غير مهتم بالانخراط في السياسة في عام 2024، وفي رسالة أرسلها إلى النائب الجمهوري جيم جوردان، الذي يرأس لجنة القضاء في مجلس النواب وكان منتقدًا صريحًا لزوكربيرج، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta إن هدفه هو البقاء "محايدًا".

وكتب زوكربيرج في الرسالة التي حصلت عليها Business Insider ونشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة: "هدفي هو أن أكون محايدًا ولا ألعب دورًا بطريقة أو بأخرى - أو حتى أبدو وكأنني ألعب دورًا".

وقال زوكربيرج إنه على عكس الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يخطط للتبرع لدعم البنية التحتية للانتخابات في عام 2024، وفي عام 2020، تبرع هو وزوجته بمبلغ 400 مليون دولار لمنظمات غير حزبية تساعد في إدارة الانتخابات أثناء الوباء، وأطلق الجمهوريون عليهم اسم "زوكرباك" وزعموا أنهم أفادوا الديمقراطيين في الانتخابات.

وكتب : "لقد تم تصميمهم ليكونوا غير حزبيين - منتشرة عبر المجتمعات الحضرية والريفية والضواحي. ومع ذلك، على الرغم من التحليلات التي رأيتها تظهر خلاف ذلك، أعلم أن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد حزبًا على الآخر".

وعلى الرغم من أن التبرعات كانت مثيرة للجدل منذ فترة طويلة، إلا أن دراسة نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences في مايو وجدت أن التبرعات الخاصة، مثل تبرعات زوكربيرج، لم تصب في مصلحة الديمقراطيين.

وفي الرسالة، تناول زوكربيرج أيضًا تعديل المحتوى في Meta، وهي قضية انتقدها جوردان وغيره من الجمهوريين بشدة، متهمين منصة التواصل الاجتماعي برقابة وجهات النظر المحافظة، وقال زوكربيرج في عام 2021 إن إدارة بايدن ضغطت مرارًا وتكرارًا على Meta لإزالة المحتوى المتعلق بـ COVID-19 و"أعربت عن الكثير من الإحباط" عندما لم توافق الشركة.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة Meta التي حصلت عليها المجلة العام الماضي سابقًا أن الشركة أزالت محتوى متعلقًا بـ COVID-19 بعد ضغوط من البيت الأبيض، وكتب زوكربيرج: "في النهاية، كان قرارنا هو إزالة المحتوى أم لا، ونحن نملك قراراتنا، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بـ COVID-19 التي أجريناها على إنفاذنا في أعقاب هذا الضغط"، مضيفًا: "أعتقد أن ضغط الحكومة كان خاطئًا، وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأن ذلك".

وفي عام 2023، هدد جوردان باحتجاز زوكربيرج بتهمة ازدراء الكونجرس لعدم تقديم وثائق تتعلق بالرقابة على وجهات النظر المحافظة، كما اعترف زوكربيرج أنه في عام 2020، قامت Meta بقمع قصة نيويورك بوست حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن أثناء انتظار التحقق من الحقائق للتحقيق، مضيفًا، "في الماضي، لم يكن ينبغي لنا خفض رتبة القصة".

وقال إن الشركة غيرت عملياتها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، مثل عدم خفض رتبة القصص أثناء انتظار التحقق من الحقائق، وقال زوكربيرج سابقًا إن Meta كانت مخطئة في قمع قصة الكمبيوتر المحمول.