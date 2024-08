شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تطلق وثيقة قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

حماية البيانات الشخصية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق وثيقة قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، التي تهدف إلى إيضاح الأحوال التي يجب فيها تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية لدى جهات التحكم المشمولة بنطاق تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والحد الأدنى من متطلبات التعيين.وتتضمن الوثيقة إيضاح المفاهيم المتعلقة بالأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية لمتابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقًا لأحكام النظام ولوائحه، بالإضافة إلى العمل مسؤولَ اتصال مباشر مع الجهة المختصة (سدايا) وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام ولوائحه. وأصدرت سدايا الوثيقة استناداً إلى الفقرة (2) من المادة الثلاثين من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 2 / 1443هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 5 / 9 / 1444هـ والفقرة (4) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية للنظام. ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال موقع سدايا من هنا.