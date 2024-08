شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة ضيوف الرحمن.. "سدايا" تستعرض دور الخوارزميات الوطنية في "بصير" والان نبدء بالتفاصيل

منصة بصير

الدمام - شريف احمد - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ورشة عمل بعنوان (منصة بصير.. رؤى في إدارة الحشود) استعرضت خدمات منصة بصير القائمة على خوارزميات وطنية متقدمة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.وتناولت الورشة موضوعات عدة تتعلق بمنصة بصير منها : دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد سدايا المرجع الوطني لكل ما يتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، ومنصة (بصير) تعد إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثلة في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي لدعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين. وتحدث المشاركون في الورشة عن الحلول التقنية التي تقدمها منصة (بصير) من خلال التعرف على السلوكيات والبوابات الافتراضية وحصر الحشود.وتسعى "سدايا" ضمن جهودها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.