لخدمة ضيوف الرحمن.. "سدايا" تستعرض دور الخوارزميات الوطنية في "بصير"

وزير الصناعة يطلع على جهود "#سدايا" في حماية البيانات الشخصية، وسياسة حوكمة البيانات الوطنية، والإطار التنظيمي لإدارة البيانات الوطنية



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