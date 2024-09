شكرا لقرائتكم خبر عن Harry Potter و UFL.. أفضل الألعاب المنتظرة هذا الشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر جمهور ومحبو الألعاب الإلكترونية هذا الشهر باقة متنوعة من الإصدارات على كافة المنصات.

وخلال سبتمبر تصدر عددًا من الألعاب ما بين مغامرات وأكشن ورياضة وعوالم مفتوحة أو تقمص الأدوار، ما يلبي مختلف التطلعات والاهتمامات، إليكم أبرزها:



Final Fantasy XVI

بعد عام كامل من الانتظار، تصدر أخيرًا Final Fantasy 16 للكمبيوتر الشخصي في 17 سبتمبر الجاري لأجهزة PC.



UFL

وسيكلف إصدار الكمبيوتر 49.99 دولارًا، كما سيتم إطلاق توسعتي Echoes of the Fallen و The Rising Tide، في نفس الوقت على الكمبيوتر الشخصي أيضًا.بالإضافة إلى ذلك، أكدت Square Enix أن النسخ التجريبية متاحة على Steam ومتجر Epic Games الآن، مع نقل أي تقدم تم إحرازه إلى الإصدار الكامل.

ستسعى لعبة كرة القدم المنتظرة UFL لمنافسة أقوى ألعاب محاكاة هذه الرياضة التي تُعتبر سلسلة FC أبرزها حاليا.



Harry Potter: Quidditch Champions

The Casting of Frank Stone

Warhammer 40,000: Space Marine 2

وستحتوي اللعبة على مباريات عادية وتنافسية Ranked ودعم مباريات 2 ضد 2 و 3 ضد 3 وفعاليات مميزة ودوري احترافي يصنع فيه اللاعبون فريقهم الخاص ويلعبون مباريات مع لاعبين آخرين عبر نظام يجمعهم حسب تقسيمات عادلة، وفي نهاية السنة سوف يتم تتويج اللاعب الأفضل بكأس UFL Champion.وينتظر صدورها في 12 سبتمبر الجاري على أجهزة PS5, Xbox Series X|S.تصدر في الـ3 من سبتمبر لعبة Harry Potter: Quidditch Champions المستوحاة من سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، لأجهزة PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC.وينغمس اللاعبون في عالم الكويدتش الساحر من خلال اللعب منفردًا أو مشاركة السحر مع الأصدقاء والعائلة في اللعبة.تركز قصة لعبة The Casting of Frank Stone على الأصدقاء وصانعي الأفلام الطموحين الذين يتطلعون إلى إنتاج فيلم رعب في مصنع فولاذ مهجور، ومع ذلك، سرعان ما يدركون أنهم يعيشون في فيلم رعب حقيقي وهم يقاتلون من أجل البقاء.وكما هو الحال مع الألعاب السابقة التي طورتها شركة Supermassive، فإن لعبة Casting of Frank Stone ستجعل اللاعبين يتحكمون في شخصيات متعددة يحدد مصيرها بناءً على اختياراتهم.وتصدر اللعبة في الـ3 من سبتمبر لأجهزة PS5, Xbox Series X|S, PC.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 هي لعبة آكشن من منظور الشخص الثالث، وتشهد مواجهة فصل Ultramarines من Space Marines ضد Tyranids و Chaos Marines وتستكم لأحداث جزئها الأول الصادر قبل 13 عامًا.

وسبأخذ اللاعبون في اللعبة دور الملازم Titus من Ultramarines ويقاتلون لصد غزو Tyranid، مع مشاركة Thousand Sons Chaos Marines.

تصدر اللعبة بتاريخ 9 سبتمبر لأجهزة PS5, Xbox Series X|S, PC.



Age of Mythology: Retold

إذا كنت تبحث عن لعبة إستراتيجية في الوقت الفعلي جديدة لتلعبها، فقد ابتكر صناع Age of Empires قصة جديدة تركز على تاريخ العصر الأسطوري.وستصدر Age of Mythology: Retold في 4 سبتمبر، وقد أكدت شركة Xbox Game Studios الناشرة أنها ستكون متاحة على Game Pass عند الإطلاق.