شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة Google Meet لتدوين الملاحظات.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جوجل أحدث ميزة "Take Notes for Me" مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتدوين الملاحظات المهمة تلقائيًا من الاجتماعات، فهي تضمن أن المشاركين يمكنهم التركيز على المناقشة دون فقدان النقاط الرئيسية.

ومع ذلك، يجب أن تكون الاجتماعات باللغة الإنجليزية ويمكن عقدها على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من إنشاء ملاحظات الاجتماع تلقائيًا مع التركيز على التعاون والمناقشات والعروض التقديمية، فبمجرد انتهاء الاجتماع، يتم حفظ هذه الملاحظات في مستند Google Docs، المرفق بحدث التقويم.

كيفية استخدام ميزة Google Meet لتدوين الملاحظات

- افتح Google Meet على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول.

- اختر اجتماعا.

- في الجزء العلوي الأيمن من شاشتك، انقر فوق ميزة "تدوين الملاحظات مع Gemini".

- بمجرد تمكينها، تلتقط الميزة النقاط الرئيسية وملخصات الاجتماع في الوقت الفعلي، وإذا تم تسجيل الاجتماعات أو نسخها، فسيتم ربطها داخل صفحة الملاحظات لتوفير سجل كامل للاجتماع.

- يتم إنشاء هذه الملاحظات بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع ويتم تجميعها بدقة في مجلد Drive.

- يتلقى كل من يقوم بتشغيل ميزة "تدوين ملاحظات لي" رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط مرفق بمستند ملاحظات الاجتماع الذي تم إنشاؤه.

وأضافت الشركة ميزة أخرى لمن ينضمون إلى الاجتماع متأخرين، على سبيل المثال، إذا انضم أحد المدعوين إلى الاجتماع بعد 10 دقائق من الجلسة، فيمكنه متابعة ميزة "الملخص حتى الآن" ومعرفة ما حدث حتى الآن.

توفر ميزة Google Meet AI وإعدادها

تتوفر ميزة "تدوين ملاحظات لي" لعملاء Google Workspace الذين لديهم وظيفة Gemini Enterprise الإضافية، وإضافات AI Meetings & Messaging، ووظيفة Gemini Education Premium الإضافية.

يتم تشغيل هذه الميزة افتراضيًا للمشرف، ويمكن إدارتها على مستوى الوحدة التنظيمية (OU) أو المجموعة.

ويمكن للمستخدمين النهائيين أيضًا تمكين الميزة مسبقًا من خلال دعوة التقويم، مما يضمن تسجيل ملاحظات الاجتماع تلقائيًا.

كذلك يقوم عملاق التكنولوجيا بطرح هذه الميزة الجديدة تدريجيًا، وسيتمكن جميع مستخدمي Google Meet من الوصول إلى الميزة في غضون 15 يومًا.