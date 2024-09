شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قائمة ألعاب بلايستيشن بلس لشهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Sony عن ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر سبتمبر، وهذا الشهر، ستنضم لعبة Harry Potter: Quidditch Champions الجديدة واللعبة الرياضية MLB The Show 24 وLittle Nightmares II إلى PS Plus.

وستكون الألعاب الثلاث قابلة للعب لجميع مشتركي PS Plus عبر المستويات الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة بدءًا من 3 سبتمبر، وقد تم تأكيد Quidditch Champions في وقت سابق كعنوان إطلاق PS Plus.

وستتوفر عروض PS Plus لشهر سبتمبر، والتي تم الإعلان عنها على مدونة PlayStation في 28 أغسطس، حتى 30 سبتمبر، وبعد ذلك سيحتاج اللاعبون إلى اشتراك نشط في PS Plus للوصول المستمر.

وبينما يمكن لمستخدمي PlayStation إضافة Quidditch Champions وMLB The Show 24 وLittle Nightmares II إلى مكتبات الألعاب الخاصة بهم اعتبارًا من 3 سبتمبر، لا يزال لديهم حتى 2 سبتمبر لاسترداد عناوين PS Plus من أغسطس.

وتتضمن هذه الألعاب Lego Star Wars: The Skywalker Saga وFive Nights at Freddy's: Security Breach وEnder Lilies: Quietus of the Knights، وفيما يلى نظرة على تشكيلة ألعاب PS Plus الشهرية لشهر سبتمبر:

Harry Potter: Quidditch Champions

تم تطوير لعبة Harry Potter: Quidditch Champions بواسطة Unbroken Studios، وستصل إلى PS Plus كلعبة إطلاق في اليوم الأول في 3 سبتمبر، عندما يتم إطلاقها عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وPS5 وXbox One وXbox Series S/X.

استنادًا إلى اللعبة التي تحمل الاسم من كتب وأفلام هاري بوتر، تتميز لعبة Quidditch Champions بكل من وضع المهنة للاعب الفردي ووضع المنافسة عبر الإنترنت، مع طريقة لعب Quidditch سريعة الوتيرة، ويمكنك اللعب بدور Beater أو Chaser أو Keeper أو Seeker وارتداء أردية شخصيات هاري بوتر الشهيرة. يمكنك حتى المشاركة في كأس العالم للكويدتش والانطلاق بسرعة نحو المجد.

MLB The Show 24

من رياضة سحرية إلى رياضة حقيقية — MLB The Show 24 هي لعبة محاكاة رياضية مبنية على دوري البيسبول الرئيسي. تم إصدار اللعبة في مارس، وتتيح للاعبين رسم الرحلة الكاملة، من الدوريات الصغيرة إلى قمة الهرم، والتنافس على بطولة العالم.

وتتميز اللعبة بالعديد من التحسينات مقارنة بالإصدار السابق وتسمح للاعبين بضبط عناصر التحكم حسب رغبتهم، حتى يتمكنوا من اللعب بالطريقة التي يريدونها. ستتوفر MLB The Show 24 على كل من PS4 وPS5.

Little Nightmares II

تُعد هذه اللعبة متابعة للعبة Little Nightmares لعام 2017، وتضع اللاعبين في مكان Mono، الذي يتعاون مع Six، بطل اللعبة الأولى، ويسافر عبر الزوايا المظلمة لمدينة Pale City، وعلى مدار اللعبة، تنمو الرابطة بين الاثنين بينما يعملان معًا لمواجهة الكوابيس في طريقهما، Little Nightmares II متوفرة على PS4 وPS5.

وستكون جميع العناوين الثلاثة قابلة للعب بدون تكلفة إضافية لأعضاء PS Plus، في الشهر الماضي، أعلنت شركة Sony أيضًا عن الألعاب التي ستصل إلى كتالوج ألعاب PS Plus — المتاحة لمشتركي PS Plus Extra وDeluxe/Premium — في أغسطس، وتشمل هذه الألعاب The Witcher 3: Wild Hunt وWild Hearts وCult of the Lamb والمزيد.