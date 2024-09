شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات جديدة لمعالجة ثغرات أمنية في منتجات Google.. ما هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.



🔗https://t.co/87LbEw79Qs pic.twitter.com/CvsUfAYQwi — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) September 3, 2024

تحديثات منتجات Google

حسب المركز، أصدرت شركة Google تحديثات أمنية لمعالجة العديد من الثغرات الأمنية في منتجاتها.

وشجع فريق CERT المستخدمين على مراجعة الاستشارة الأمنية من Google وتطبيق التحديثات اللازمة من هنا.

