تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز Galaxy Book Pro 360 مع معالج Intel Core Ultra 200V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن جهاز Galaxy Book5 Pro 360، والذي يمثل أول ظهور لسلسلة Galaxy Book5 الجديدة وإدخال تقنية Copilot+ PC.

يتميز جهاز Galaxy Book5 Pro 360 بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 16.0 بوصة بدقة WQXGA تبلغ 2880 × 1800.

وتوفر الشاشة 500 نتس من سطوع HDR وحجم ألوان 120% DCI-P3 ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز مع تقنية Vision Booster.

تم تصميم الجهاز لسهولة الحمل، ويبلغ قياسه 355.4 × 252.2 × 12.8 ملم ويزن 1.69 كجم. كما إنه مدعوم بمعالجات Intel Core Ultra (السلسلة 2) و Intel ARC Graphics، مما يوفر ما يصل إلى 47 TOPs NPU وتحسينًا بنسبة 17 بالمئة في أداء الرسومات.

يدعم Galaxy Book5 Pro 360 أكثر من 300 ميزة معززة بالذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 100 تطبيق للإنتاجية والإبداع والألعاب والترفيه. وهو يوفر ذاكرة بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت وخيارات تخزين بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وللاتصال، يحتوي الحاسب المحمول على Bluetooth v5.4 و Wi-Fi 7، إلى جانب USB-A (3.2) و HDMI 2.1 ومنفذي Thunderbolt 4 وفتحة Micro SD ومجموعة مخرج سماعة رأس وميكروفون.

يحتوي الجهاز على بطارية بقوة 76 واط والتي تدعم ما يصل إلى 25 ساعة من تشغيل الفيديو وشحن فائق السرعة باستخدام محول USB من النوع C بقوة 65 واط.

تشمل الميزات الإضافية كاميرا بدقة 2 ميجابكسل للفيديو عالي الوضوح وميكروفونات مزدوجة ومكبرات صوت رباعية مع Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة. ويعمل الجهاز بنظام Windows 11 Home ويستفيد من أمان Samsung Knox وحماية Windows المدمجة.

يأتي Galaxy Book5 Pro 360 أيضًا مع Microsoft Phone Link، مما يسمح للمستخدمين بعكس شاشة هاتف Galaxy الخاصة بهم على جهاز الحاسب والوصول إلى ميزات Galaxy AI مثل Circle to Search مع جوجل و Chat Assist والترجمة المباشرة.

يتوفر جهاز Galaxy Book5 Pro 360 للطلب المسبق بالسعر التالي:

إصدار 16 جيجابايت /512 جيجابايت بسعر 1699 جنيه إسترليني (2228 دولار أمريكي )

إصدار 16 جيجابايت /1 تيرابايت : 1899 جنيه إسترليني (2490 دولار أمريكي ).

يأتي الجهاز باللون الرمادي والفضي وسيكون متاحًا في أسواق محددة، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بدءًا من هذا الشهر على موقع Samsung.com.

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